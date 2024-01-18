«Сибирь» не разобралась с гражданством Гордеева. КХЛ присудила клубу технические поражения

ТАСС, 18 января. Новосибирской «Сибири» присуждены технические поражения в четырех матчах Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения лимита на легионеров. Помимо канадцев Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в заявку команды на эти игры попал защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

24-летний защитник родился в Омске, но в раннем возрасте переехал в Канаду, поэтому в некоторых иностранных источниках ошибочно указано, что Гордеев родился в Торонто. В лиге этого города он начинал играть, позже Гордеев выступал в хоккейной лиге Онтарио, семь матчей провел за «Айову» в Американской хоккейной лиге. В середине июля прошлого года Гордеев перешел из клуба лиги Восточного побережья «Майне Маринерс» в «Сибирь».

Федор Гордеев

По информации «Спорт-Экспресса», в Центральном информационном бюро КХЛ Гордеев до сих пор имеет спортивное гражданство США, даже притом, что у него есть российский паспорт. Но именно по спортивному гражданству определяется количество легионеров в заявке на матч КХЛ. Согласно регламенту, российские клубы КХЛ могут заявлять на игру до трех легионеров за исключением представителей государств Евразийского экономического союза, куда входят, в частности, Белоруссия и Казахстан.

Лимит на легионеров был нарушен «Сибирью» в четырех сентябрьских играх: «Авангард» — «Сибирь», «Барыс» — «Сибирь», «Сибирь» — «Барыс» и «Сибирь» — «Автомобилист». В этих играх «Сибирь» заявила четырех легионеров. В соответствии с регламентом ответственность за контроль легионеров при заявке на игру лежит на клубе, а автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

Лига после идентификации провела дополнительную проверку по установленному на сезон спортивному гражданству Гордеева. По итогам проверки было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. Как сообщила пресс-служба КХЛ, «Сибири» во время заявки на сезон было известно о легионерском статусе Гордеева. Видимо, из-за вопросов, связанных со спортивным гражданством, защитник не играл в КХЛ после 19 декабря.

Согласно регламенту, игрок не может поменять спортивное гражданство после начала сезона. В этом плане показательной является ситуация с защитником московского «Динамо» Бреннаном Менеллом, который еще в августе получил российский паспорт и оперативно получил от Федерации хоккея России одобрение для получения российского спортивного гражданства. Таким образом, еще до начала сезона КХЛ Менелл перестал считаться легионером.

«Нефтехимик» не обращает внимания на проблемы «Сибири»

Согласно дисциплинарному регламенту, «Сибири» в тех четырех матчах с участием Гордеева были зачтены технические поражения, за каждый матч с участием защитника на клуб наложен штраф в 500 тыс. рублей. Таким образом, новосибирский клуб оштрафован на 2 млн рублей. В играх с «Авангардом» и «Автомобилистом» «Сибирь» уступила, поэтому результат тех игр остался без изменений.

Два очка получил «Барыс», который дважды проиграл «Сибири» за пределами основного времени (4:5 в овертайме и 0:1 по буллитам). После снятия очков «Сибирь» опустилась с 8-го на 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, теперь у команды стало 51 очко после 52 матчей. На 8-е место Востока поднялся «Нефтехимик», команда также набрала 51 очко, но опережает «Сибирь» по количеству побед в овертаймах.

«Это не должно влиять на настрой команды, все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой. Есть факты, которые способствуют этому, и это, наверное, позитивно. А так надеемся только на себя», — сказал ТАСС гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.