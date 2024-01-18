«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь»
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу гостей. В составе уфимской команды отличились Иван Дроздов (1-я минута), Александр Хмелевский (19), Александр Шаров (47) и Николас Мелош (49). За «Сибирь» шайбы забросили Тэйлор Бек (27) и Владимир Михалев (33).
«Салават Юлаев» третий раз по ходу сезона обыграл «Сибирь» и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков за 52 встречи.
Новосибирский клуб проиграл во втором матче кряду и располагается на девятой строчке с 51 очком в 53 матчах. 17 января КХЛ оштрафовала «Сибирь» и лишила клуб четырех очков за нарушение лимита на легионеров.
В следующем матче «Салават Юлаев» 21 января примет хабаровский «Амур», «Сибирь» днем позднее на выезде сыграет с челябинским «Трактором».