«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь»

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Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу гостей. В составе уфимской команды отличились Иван Дроздов (1-я минута), Александр Хмелевский (19), Александр Шаров (47) и Николас Мелош (49). За «Сибирь» шайбы забросили Тэйлор Бек (27) и Владимир Михалев (33).

«Салават Юлаев» третий раз по ходу сезона обыграл «Сибирь» и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков за 52 встречи.

Новосибирский клуб проиграл во втором матче кряду и располагается на девятой строчке с 51 очком в 53 матчах. 17 января КХЛ оштрафовала «Сибирь» и лишила клуб четырех очков за нарушение лимита на легионеров.