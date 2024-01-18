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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Динамо М
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Нефтехимик"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 4 526 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У «Динамо» отличился Джордан Уил (19). «Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.

Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера «Динамо» и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе «Динамо» с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. «Нефтехимик» идет восьмым на Востоке с 53 очками после 54 встреч. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское «Динамо», «Нефтехимик» на следующий день примет владивостокский «Адмирал».

Динамо М
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Нефтехимик
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