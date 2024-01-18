«Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на «ВТБ-Арене» в присутствии 4 526 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У «Динамо» отличился Джордан Уил (19). «Нефтехимик» прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.

Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера «Динамо» и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе «Динамо» с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.