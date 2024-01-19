«Сибирь» все дальше от плей-офф, «Ак Барс» прорвало. Итоги дня в КХЛ

18 января в рамках регулярки КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим их итоги.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 18.01.2024, 15:30 Сибирь 2 Салават Юлаев 4

«Сибирь» выходила на первый домашний матч с чудовищным моральным уроном после четырёх потерянных очков: неудивительно, что старт хозяева провалили, получив 0:2 в первом периоде. Искорку надежды зажёг 18-летний Владимир Михалёв, который начинал игру 13-м форвардом, но забил чуть ли не в третьей своей смене. Впрочем, лидеры «Салавата» сказали своё слово позже: «Салават» забросил две шайбы за две минуты и увёз из Новосибирска победу.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 18.01.2024, 19:00 Ак Барс 5 Лада 1

Олег Браташ удивил многих, оставив в запасе на матч с «Ак Барсом» нескольких лидеров команды: свой шанс проявить себя получили запасные игроки. Возможно, тольяттинцев не впечатлила форма казанского клуба, который умудрился проиграть в Сочи. Судя по всему, это поражение завело звёзд «Ак Барса»: впервые с ноября победила команда Зинэтулы Билялетдинова, а Митчелл Миллер отметился красивейшим голом в индивидуальном проходе.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 18.01.2024, 19:00 Торпедо 1 Витязь 2

После впечатляющего разгрома «Металлурга» казалось, что «Торпедо» вышло из кризиса, однако уже первый период матча с «Витязем» шокировал местных болельщиков: 1:13 по броскам и гол от гостей. У «Витязя» дубль оформил защитник Владислав Валенцов, который в предыдущих 154 играх регулярки отличился лишь трижды. Команда Игоря Ларионова забила только дважды, нанеся за матч всего 18 бросков.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 18.01.2024, 19:30 Динамо М 1 Нефтехимик 2

«Вчера тренировались 15 человек — 10 человек были под капельницей. У нас ещё сегодня с утра люди лежали под капельницей», — поразил журналистов после матча Алексей Кудашов. Даже несмотря на такое состояние, игроки «Динамо» бо́льшую часть игры с «Нефтехимиком» атаковали, обстучали штанги, но Филипп Долганов, отразивший 44 броска, и дисциплинированная игра «Нефтехимика», ни разу не удалившегося, помогли увезти из Москв ы победу. Теперь нижнекамцы идут в зоне плей-офф.

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