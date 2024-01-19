СКА переедет на самую большую арену в мире перед плей-офф! Для Ротенберга это станет отмазкой за провал?

СКА все-таки переезжает на «СКА-Арены». Исходя из названия нового стадиона, иначе и быть не могло. Самая большая арена в мире строилась для главной хоккейной команды Санкт-Петербурга, так что все логично. Но события последних полугода оставляли сомнения, что этот переезд состоится. Как минимум — в этом сезоне. Однако накануне стала поступать информация и намеки, которые в итоге вылились в официальную информацию.

Сначала фото с чемоданом и подписью «перемен требуют наши сердца» выложила ведущая студии СКА Зухра Уразбахтина.

Затем внимательные болельщики заметили, что СКА временно снял с продажи все билеты на февральские матчи «армейцев».

Александр Медведев назвал РИА Новости Спорт предварительную дату новоселья петербуржцев — 11 февраля. В этот день СКА примет «Сочи».

А вскоре за словами босса «армейцев» появилась и официальный анонс в социальных сетях питерского клуба. Действительно, матч с сочинцами станет первым для СКА на новом 20-тысячнике. Кроме того, в регулярном чемпионате он успеет принять «Ладу», «Салават Юлаев» «Торпедо», «Северсталь».

Стадион, который начали строить в 2020 году, ввели в эксплуатацию осенью 2023 года. Его стоимость достигла астрономических 60 миллиардов рублей, а вместимость 21 500 человек, что сделало его самым большим в мире. В декабре «СКА-Арена» приняла первое серьезное мероприятие — Матч Звезд КХЛ. И несмотря на положительные отзывы об арене, которой в сжатые сроки придали товарный вид, в скорый переезд клуба до конца не верилось.

«Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона. Потому я думаю, что в этом сезоне переезда не будет. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей‑офф», — сказал председатель совета хоккейного клуба. Уверен, что «СКА Арена» сможет стать домом для команды СКА, но не в этом сезоне, наверное. Будем вести переговоры, чтобы переезд состоялся к следующему сезону", — эти слова Александр Медведев произнес в декабре, непосредственно перед Матчем Звезд.

Но уже через несколько дней тот же самый Медведев говорил прессе, что СКА думает над тем, чтобы перебраться на плей-офф. Потом он сказал, что часом Х для переезда или не переезда станет 31 января. В итоге все решилось гораздо раньше. За те два месяца, что пройдут с Матча Звезд до первого матча регулярного чемпионата КХЛ строители должны завершить все работы по отделке помещений, которые не были задействованы в разовом мероприятии, но жизненно необходимы для ежедневного функционирования команды.

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Сомнения в том, что этот переезд состоится сейчас, были связаны и с личностью строительства арены. Геннадий Тимченко еще недавно был боссом СКА, но теперь остался на высокой должности только в КХЛ. А по отношению к питерскому клубу стал восприниматься чуть ли не как антагонист. Но после сдачи стадиона Тимченко к нему прямого отношения не имеет, управляют им совсем другие люди. Так что поводов для конфронтаций здесь бить не должно.

Очевидно, что это решение принималось на самом высоком уровне. Возможно, даже выше Медведева. «СКА-Арена» — ультрадорогостоящий проект, который не должен простаивать ни одной лишней недели, но говоря уже о месяцах. И если бы «армейцы» не переехали бы сейчас, то этот 20-тысячник стоял бы мертвым грузом больше полугода. К ответственным людям наверняка возникли бы вопросы. А вот интересы команды и людей, непосредственно выходящих на лед, учитывались, кажется, в последнюю очередь. Об этом свидетельствует позиция Романа Ротенберга, которую он озвучивал неоднократно.

«В моем понимании — мы играем плей-офф в Ледовом дворце. Потому что здесь все родное, это наше преимущество домашнего льда. Чтобы побеждать, нам нужно иметь свою площадку. Это надо с начала сезона заезжать, проводить предсезонные сборы и турниры. Здесь, в Ледовом, каждый миллиметр льда — свой. Для того мы работу здесь проводим. Тут атмосфера наша, и на новой арене надо начинать играть с начала сезона», — говорил Ротенберг в середине декабря.

Переезд по ходу сезона, а тем более — перед плей-офф, событие и правда неординарное, и неоднозначное. Последний подобный случай датирован сезоном-2018/2019. Тогда динамовцы вернулись в Петровский парк сразу после Нового года. Проведя за два месяца 11 игр на «ВТБ Арене», они выиграли одну серию плей-офф, после чего пропустили дальше будущих чемпионов из ЦСКА. А ведь «Сибирь» год назад могла переехать на свою нынешнюю арену без какой-либо обкатки в регулярном чемпионате. На этом настаивали местные власти, а в клубе смешке противились, но в итоге все разрешилось из-за проблем с документами.

В том, что хоккеисты и тренеры не любят такие переезды, есть как рациональное, так и иррациональное. Многие спортсмены банально следуют приметам. Думается, что Ротенберг со своим штабом — не исключение. На стыке стереотипов находятся и разговоры про счастливые борта и штанги. При этом на разных аренах бывает разный отскок, разное качество лед и даже температура воздуха с влажностью, что порой сильно ощущается во время нагрузок. У СКА будет время привыкнуть к новому дому, но будет и повод кивнуть не нежеланный и стрессовый переезд, если в плей-офф вдруг пойдет что-то не так.