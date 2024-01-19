Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Куньлунь РС
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Авангард
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Амур
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Северсталь
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
52
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
ЦСКА
25
Хоккей. НХЛ
20.01
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
20.01
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
20.01
Флорида
Миннесота
Хоккей. НХЛ
20.01
Чикаго
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Аризона
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Рейнджерс
51
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Автомобилист
Северсталь
03
17:00
Металлург Мг
Адмирал
52
16:30
Барыс
ЦСКА
25
18.01
Динамо М
Нефтехимик
12
18.01
Ак Барс
Лада
51
18.01
Торпедо
Витязь
12
18.01
Сибирь
Салават Юлаев
24
17.01
СКА
Амур
62
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Нелепые ошибки и провал в третьем периоде: «Барыс» наказали в матче с ЦСКА

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение в матче с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz. Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

ЦСКА
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Первые два периода хозяева льда провели добротно, что позволило им начать заключительную 20-минутку при равном счете 2:2.

Казалось, что астанчане способны набрать очки в отчетной игре, но не тут-то было. Провальным получился третий отрезок матча, в котором армейцы умело наказали казахстанский клуб за позиционные ошибки в обороне и этим самым добились заслуженной победы.

Победу гостям принесли точные броски Виталия Абрамова (4-я минута), Максима Мамина (27-я), Константина Окулова (43-я, 53-я) и Андрея Светлакова (45-я). У «Барыса» отличились Аркадий Шестаков (24-я) и Даниил Апальков (40-я).

Несмотря на успех, ЦСКА с 58 очками остался на седьмом месте в таблице «Запада», а «Барыс» продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка.

Следующую игру подопечные Олега Болякина проведут дома с екатеринбургским «Автомобилистом» 22 января.

Барыс
2:5
0:1, 2:1, 0:3
ЦСКА
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь