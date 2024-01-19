Нелепые ошибки и провал в третьем периоде: «Барыс» наказали в матче с ЦСКА

Источник: ХК "Барыс"

Первые два периода хозяева льда провели добротно, что позволило им начать заключительную 20-минутку при равном счете 2:2.

Казалось, что астанчане способны набрать очки в отчетной игре, но не тут-то было. Провальным получился третий отрезок матча, в котором армейцы умело наказали казахстанский клуб за позиционные ошибки в обороне и этим самым добились заслуженной победы.

Победу гостям принесли точные броски Виталия Абрамова (4-я минута), Максима Мамина (27-я), Константина Окулова (43-я, 53-я) и Андрея Светлакова (45-я). У «Барыса» отличились Аркадий Шестаков (24-я) и Даниил Апальков (40-я).

Несмотря на успех, ЦСКА с 58 очками остался на седьмом месте в таблице «Запада», а «Барыс» продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка.