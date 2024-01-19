Тренер «Барыса» нашел объяснение поражению от ЦСКА в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

— По мнению тренерского штаба, игру можно разделить на две части. Первый и второй период, где мы очень хорошо играли и создавали много моментов, которые не реализовывали. И третий период, в котором команда выглядела не совсем убедительно. Наверное, мастерства не хватает. Без голов играть тяжело. Создавали достаточно много моментов, я считаю, что не меньше, чем ЦСКА. Но у них есть мастера, которые могут довести до конца. У нас таких, к сожалению, не оказалось. Я считаю, что травмы наших ведущих игроков тоже сказываются на содержании, большинстве, игре 5×5, сложных отрезках матча. Тот же Роман Старченко, Джозеф ЛаБейт, Алекс Грант и Эдди Паскуале бы нам пригодились. К сожалению, констатируем факт такой, какой есть. Хотя парни два периода играли здорово. Если мы будем показывать такую же игру в течение трех периодов, я думаю, будет положительный результат, — приводит его слова «Шайба.kz».

— Впереди «Барыс» ждут серьезные соперники, насколько серьезная травма у Эдварда Паскуале? Андрей Шутов в воротах уже который матч подряд.

— У Эдди Паскуале серьезная травма. Полного заключения еще нет, но он рвется в бой. Доктора с ним работают. Приехал Никита Бояркин, будет он играть. Пока ситуация такая. Она для хоккея стандартная. Человек получил травму, мы ждем, пока он выздоровеет, пока врачи дадут добро. Парень готов помогать команде.

— Список травмированных пополняется ежедневно. Кого нам ждать на следующих матчах? Можете дать информацию?

— Батырлан Муратов тренируется в общей группе. Через пару дней, я думаю, Алихан Асетов выйдет. Романа Старченко и Джозефа ЛаБейта я думаю, мы еще долго не увидим. Те парни, которые сегодня играли, они достаточно хорошо выглядели. В третьем периоде мы получили необязательные голы. Мы должны были сами забить и сделать счет 3:3, а в итоге получили мы. У них человек вышел, посмотрел скорость, оценил. Поэтому он и обладатель Кубка Гагарина.

— «Сибирь» лишили четырех очков, два перепало «Барысу». Команду это как-то мотивировало, или это рабочий момент?

— Конечно, мы следим за турнирной таблицей. Это дало нам посыл, что все в наших руках. Сегодня ребят мотивировали тем, что играем для болельщиков, для попадания в плей-офф. С этой ситуацией увеличились наши шансы. Все зависит только от нас, от нашей игры, от пополнения багажа очков. Для этого надо обыгрывать все команды. Да, мы понимаем, что в январе у нас график очень тяжелый, везде топовые команды. А для того, чтобы попадать в плей-офф надо обыгрывать всех.

— Выражаясь футбольным языком, было территориальное преимущество. Не хватило точности в реализации?

— Мастерства. Пока не выиграли Кубок Гагарина, но ребята стараются. Главное, что есть какое-то движение. Уже игроки за месяц работы понимают, как правильно играть, что можно обыгрывать все команды.