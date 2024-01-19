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19 января, источник: Чемпионат.com

СКА вышел в плей-офф, «Локомотив» необычно победил в овертайме. Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» в новом году пока не могут остановить, ЦСКА победил в Астане.

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Источник: ИЛЬЯ СМИРНОВ, PHOTO.KHL.RU

19 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 16:30

Барыс2ЦСКА5

Несмотря на то что после второй смены тренера «Барыс» стал постоянно цепляться за очки и после решения КХЛ по «Сибири» получил второй шанс бороться за плей-офф, было сложно представить, что ЦСКА проиграет ещё и в Астане. Удержать равный счёт после 40 минут казахстанскому клубу помогла бригада большинства, но в третьем периоде чемпионы тоже включились в неравных составах, где забросили дважды: дубль на счету Константина Окулова.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 17:00

Автомобилист0Северсталь3

«Северсталь» приехала в Екатеринбург после шестиматчевой победной серии и успешно её продлила. Снова безупречно сыграл третий вратарь череповецкой команды Александр Самойлов, который оформил второй «сухарь» подряд, а полевые игроки «Северстали» явно превосходили соперников в движении и прессинге. Успешная игра при дальней лавке принесла гостям победу, а Кирилл Пилипенко в родном городе забросил свою 26-ю шайбу в сезоне.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 17:00

Металлург Мг5Адмирал2

После прошлого матча Леонид Тамбиев жаловался, что его команда не может провести весь матч на одном стабильном уровне — и в Магнитогорске после успешных 40 минут дальневосточников снова не хватило на весь матч. В третьем периоде команда Андрея Разина смяла оппонента, нанесла 20 бросков в створ, из которых четыре оказались точными. Главным событием игры стало заявление Тамбиева о том, что контракт с клубом он не продлевал и никто ему это не предлагал.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 19:00

Локомотив3Амур2ОТ

«Амуру» в Ярославле смог помочь вернувшийся после болезни Александр Хохлачёв, и в его присутствии хабаровский клуб пропустил на первой же минуте. «Амуру» держаться в игре помогли спящее по сезону большинство, которое отметилось двумя шайбами, а также 42 силовых приёма. В овертайме Ян Дрозг допустил дикий обрез, срывать проход Никиты Кирьянова к воротам пришлось защитнику гостей, и молодой форвард ярославцев забил буллит до того, как могла начаться их серия.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 19:30

СКА3Куньлунь РС1

Пожалуй, вопрос в петербургском матче был только один: сколько забьют хозяева? СКА ограничился тремя шайбами, хотя нанёс 42 броска в створ и провёл 20 минут в зоне атаки: отлично сыграл Александр Лазушин, который проводил только четвёртую игру в сезоне. Команда Романа Ротенберга вышла в плей-офф, который проведёт уже на новой и очень вместительной арене.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 19.01.2024, 19:30

Спартак1Авангард3

Обескровленный «Спартак» относительно успешно сдерживал атаку «Авангарда»: омская команда провела в зоне атаки менее 10 минут и не заработала ни одного большинства в первые два периода. Равный счёт держался до середины третьей двадцатиминутки, когда сначала Иван Телегин отметился первой шайбой в сезоне, а спустя 17 секунд 36-й гол в сезоне запихал Рид Буше. Отставание «Спартака» от топ-3 Запада потихоньку растёт.

Егор Торишный

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