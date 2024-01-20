Московское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38), Даниил Пыленков (42) и Джордан Уил (59). В составе соперника отличился Дмитрий Коробов (35).

Гусев также отметился тремя голевыми передачами и с 70 очками (19 голов, 51 передача) стал рекордсменом клуба по количеству очков в одном регулярном чемпионате.

Московский клуб набрал 74 очка в 53 матчах. Хоккеисты «Динамо» располагаются на второй строчке в таблице Западной конференции и досрочно вышли в плей-офф. Минчане с 51 очком в 52 играх идут восьмыми.