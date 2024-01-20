Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада
Витязь
11
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. КХЛ
15:30
Трактор
Сочи
61
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Колорадо
Хоккей. НХЛ
23:00
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
23:00
Оттава
Виннипег
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. НХЛ
21.01
Бостон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
21.01
Ванкувер
Торонто
Хоккей. НХЛ
21.01
Нью-Джерси
Даллас
Хоккей. НХЛ
21.01
Сент-Луис
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
21.01
Вегас
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
21.01
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
21.01
Сан-Хосе
Анахайм
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Айлендерс
ОТ
43
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
15:30
Трактор
Сочи
61
13:00
Динамо М
Динамо Мн
41
19.01
СКА
Куньлунь РС
31
19.01
Спартак
Авангард
13
19.01
Локомотив
Амур
ОТ
32
19.01
Автомобилист
Северсталь
03
19.01
Металлург Мг
Адмирал
52
19.01
Барыс
ЦСКА
25
Хоккей. КХЛ. Все результаты
16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» победило «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышло в плей-офф турнира.

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/dynamo_ru

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Никита Гусев (25-я минута), Егор Римашевский (38), Даниил Пыленков (42) и Джордан Уил (59). В составе соперника отличился Дмитрий Коробов (35).

Гусев также отметился тремя голевыми передачами и с 70 очками (19 голов, 51 передача) стал рекордсменом клуба по количеству очков в одном регулярном чемпионате.

Московский клуб набрал 74 очка в 53 матчах. Хоккеисты «Динамо» располагаются на второй строчке в таблице Западной конференции и досрочно вышли в плей-офф. Минчане с 51 очком в 52 играх идут восьмыми.

В следующем матче столичное «Динамо» примет 23 января московский «Спартак», клуб из Минска 22 января встретится в гостях с петербургским СКА.

Читайте также
Динамо М
4:1
0:0, 2:1, 2:0
Динамо Мн
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Деградация или ренессанс? Почему Европа не тоскует по русским фигуристкам
'От гражданства России не откажусь': интервью фигуриста, покоряющего Европу
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь