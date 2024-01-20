Дубль Бурдасова помог «Трактору» разгромить «Сочи» в домашнем матче

Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1, благодаря которой они оправились после двух поражений кряду.

В составе челябинцев дублем отметился нападающий Антон Бурдасов. Ещё по голу на счету Александра Рыкова, Максима Шабанова, Егора Попова и Виталия Кравцова. Автором единственной заброшенной шайбы «Сочи» стал Артур Тянулин.