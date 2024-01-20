«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота друг друга — на старте встречи канадский форвард «Лады» Скотт Космачук открыл счёт в матче в большинстве, а ровно на экваторе матча нападающий гостей Иван Воробьёв восстановил паритет.