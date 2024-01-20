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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лада» принимала подмосковный «Витязь».

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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 2:1.

В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота друг друга — на старте встречи канадский форвард «Лады» Скотт Космачук открыл счёт в матче в большинстве, а ровно на экваторе матча нападающий гостей Иван Воробьёв восстановил паритет.

По буллитам сильнее оказались хоккеисты «Лады» — победная шайба на счету Андрея Алтыбармакяна.

Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) — девятый на Западе.

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