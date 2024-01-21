Защитник «Салавата Юлаева» Бирюков первым достиг отметки в 1 000 матчей в КХЛ
Второе место по этому показателю занимает Вадим Шипачев (968).
Второе место по этому показателю занимает Вадим Шипачев (968).
ТАСС, 21 января. Защитник уфимского «Салавата Юлаев» Евгений Бирюков достиг отметки в 1 000 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В воскресенье «Салават Юлаев» дома принимает хабаровский «Амур». Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, проведшим 1 000 матчей в лиге. На счету защитника 822 игры в регулярных чемпионатах и 178 встреч в плей-офф. За магнитогорский «Металлург» Бирюков провел 779 матчей, за «Салават Юлаев» — 221. На втором месте по количеству проведенных встреч в КХЛ располагается нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев (968).
«Тысяча матчей в лиге — выдающееся достижение, — приводит пресс-служба КХЛ комментарий президента лиги Алексея Морозова. — За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передает молодым хоккеистам. Поздравляю Евгения с этим рекордом, Он сделал это первым и навсегда вошел в историю КХЛ. Вернее — он и есть история КХЛ и одна из легенд лиги, пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом и, конечно, без травм».
Бирюкову 37 лет, с 2005 по 2020 год он выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина (2014, 2016). В 2020 году игрок перешел в «Салават Юлаев». Вместе со сборной России Бирюков стал чемпионом мира (2012) и серебряным призером мирового первенства (2015).