Пока Овечкин старел, рядом вырос белорусский гигант. За солидные деньги Протас останется в «Вашингтоне» на 5 лет

В НХЛ команды постепенно начинают готовиться к следующему сезону и продлевать контракты с игроками, с которыми связывают свое будущее. «Вашингтон» на неделе объявил о новом контракте с Алексеем Протасом. Соглашение с белорусским форвардом рассчитано на пять лет. Общая сумма составила $ 16,875 млн. Ежегодно, согласно данному контракту, форвард будет зарабатывать $3,375 млн. Протас стал лишь вторым игроком «Кэпс», у кого действующее соглашение до 2028 года (вслед за Томом Уилсоном). Все это указывает на то, что в столице США делают большие ставки на Алексея.

Его новый контракт — второй по сумме и средней зарплате в истории белорусского хоккея. Больше зарабатывал только Михаил Грабовский, который в июле 2014 года получил от «Айлендерс» четырехлетнее соглашение на $20 млн. Протас — один из самых известных действующих игроков из Белоруссии. Наравне с Егором Шаранговичем звезда хоккея у себя в стране. Правда, на родине Протас практически не играл. В 17 лет уехал в юниорскую лигу Канады, а возвращался домой только в ковидный сезон 2020/21. За минское «Динамо» провел 58 матчей и набрал 18 (10+8) очков, а также 4 (1+3) очка в пяти играх плей-офф. Становление хоккеиста проходило за океаном.

В 2019 года «Кэпиталз» задрафтовали игрока в третьем раунде драфта под общим 91-м номером. Через год он уже играл в фарм-клубе, а еще через год получил шанс в основе «Кэпс». Для хоккеиста, выбранного довольно поздно, это большая удача. Протас берет своим габаритами: его рост 198 см, а вес 102 кг. У «Вашингтона» вообще довольно габаритная команда, но даже в ней Алексей выделяется (выше только Энтони Манта — 195 см). На руку Протасу сыграло то, что еще в прошлом году в команде наметилось обновление состава. Он был первым, кого подтянули из «Херши». В этом сезоне он полноценный игрок основы. Не последнюю роль сыграло то, что с нынешним главным тренером «Столичных» Спенсером Карбери они работали в АХЛ. В начале января специалист очень хвалил белорусского игрока: «Протас — один из лучших хоккеистов “Вашингтона” в этом сезоне. Он стал топ-игроком. Стараемся отправить его на лед в любой ситуации».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZtYhKAS24Ls" title="Aliaksei Protas assists on Lapierre's goal vs Islanders (20 dec 2023)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 43 матчах в НХЛ в этом сезоне у него 18 (3+15) очков. 17 из них были набраны в равных составах, по этому показателю 23-летний хоккеист лидирует в команде. Для хоккеиста третьего звена это вообще хорошая статистика. Он полезен. А сейчас еще и дешево обходится команде — по контракту новичка получает $789,167 тыс. Увеличение зарплаты точно заслуживал. Учитывая срок, сумма соглашения для клуба и игрока более чем адекватная. В этом сезоне Протас превзошел все ожидания, уверенно закрепившись в основе. Дальше все тоже должно быть неплохо. «Вашингтон» в любом случае нуждается в перестройке (и постепенно ее ведет).

Протас быстро вписался в команду, и еще быстрее в русскоязычную банду «Кэпиталз». Вместе с Овечкиным, Кузнецовым и Алексеевым он проводит время на выездах, ходит в гости к Малкину и, конечно, учится у них. Вот что Протас рассказывал о советах Ови: «Был момент, когда мы вдвоем остались поговорить. Речь зашла про хоккей. Он сказал, что с моим характером надо быть наглее, смелее. Не то чтоб я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то помешало мне закрепиться. Слушая Овечкина, ты доверяешь ему, веришь его словам» (в эфире YouTube-канала «Хоккейная варка»).

В столице США Протас проведет еще пять с половиной лет. И он должен стать одним из тех, кто поможет Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки. Если, конечно, Александр все еще настроен его побить. С нынешней результативностью это будет сделать проблематично.