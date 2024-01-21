Михайлиса жестко атаковали в матче КХЛ. Одноклубник вступился за казахстанца и начал драку

Михайлис столкнулся с защитником «Северстали» Андреем Чуркиным, который жестко атаковал нападающего и нанес удар в голову. После этого эпизода, партнер Михайлиса по «Металлургу» Данила Юров вступился за своего партнера и начал драку.
По итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа — за драку и атаку в область головы и шеи.
После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние Михайлиса и поступок Юрова: «Потребуется ли дополнительное обследование Михайлису? Нет нет, доктор сказал, что сотрясения нет. Зашили, все нормально. Как оценю поступок Юрова? Я считаю, что в хоккее так заведено — если грязный поступок из команды соперника есть, то любой хоккеист должен наказывать. Это нормальное явление. Данила молодец».
Добавим, что Михайлис в прошедшем матче успел сделать голевую передачу на того же Юрова и внес вклад в очередную победу «Металлурга».