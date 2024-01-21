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21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлиса жестко атаковали в матче КХЛ. Одноклубник вступился за казахстанца и начал драку

В матче с череповецкой «Северсталью» (3:2) нападающий сборной Казахстана и «Металлурга» Никита Михайлис получил тяжелый удар в голову от соперника, передают Vesti.kz.

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Источник: ХК "Металлург"

Михайлис столкнулся с защитником «Северстали» Андреем Чуркиным, который жестко атаковал нападающего и нанес удар в голову. После этого эпизода, партнер Михайлиса по «Металлургу» Данила Юров вступился за своего партнера и начал драку.

По итогам инцидента Юров был наказан малым штрафом как зачинщик драки, большим штрафом за драку и 10-минутным дисциплинарным штрафом. Чуркин получил два больших штрафа — за драку и атаку в область головы и шеи.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние Михайлиса и поступок Юрова: «Потребуется ли дополнительное обследование Михайлису? Нет нет, доктор сказал, что сотрясения нет. Зашили, все нормально. Как оценю поступок Юрова? Я считаю, что в хоккее так заведено — если грязный поступок из команды соперника есть, то любой хоккеист должен наказывать. Это нормальное явление. Данила молодец».

Добавим, что Михайлис в прошедшем матче успел сделать голевую передачу на того же Юрова и внес вклад в очередную победу «Металлурга».

Металлург Мг
3:2
1:0, 2:1, 0:1
Северсталь
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