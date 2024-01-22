Невероятный рекорд защитника «Салавата», Федотов опять подвёл ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

21 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 13:00 Торпедо 3 ЦСКА 2 ОТ

К середине матча в Нижнем Новгороде для прервавшего на днях серию из трёх неудач ЦСКА всё складывалось хорошо — армейцы уверенно вели в счёте, забросив две шайбы в ворота «Торпедо», которое проводило первую игру после продления контракта с Игорем Ларионовым. Всю уверенность гостей сбил Иван Федотов — голкипер красно-синих вновь подвёл свою команду — буквально подарил Максиму Летунову гол в меньшинстве, который позволил хозяевам площадки вернуться в матч. ЦСКА, напротив, расклеился, сперва утратив преимущество в середине третьей двадцатиминутки, а затем пропустив решающую шайбу в овертайме.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 14:30 Металлург Мг 3 Северсталь 2

Нынешняя и бывшая команды Андрея Разина выясняли отношения во второй раз в сезоне. Череповчане приехали в Магнитогорск в качестве единственного клуба, который ещё не знал поражений в 2024 году. Подопечные Андрея Козырева выиграли все семь матчей нового года, но любой серии рано или поздно приходит конец. Ключевым в этом противостоянии стал второй период, когда хозяева установили преимущество в две шайбы. Победный гол оказался на счету экс-форварда «Северстали» Даниила Вовченко, который завершил атаку, начатую роскошным пасом голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 14:30 Салават Юлаев 3 Амур 2 ОТ

Игра с «Амуром» стала знаковой для защитника уфимцев Евгения Бирюкова — ветеран «Салавата» сегодня стал первым игроком, проведшим 1000 матчей в КХЛ. В этот исторический день его команда должна была позаботиться о подобающем подарке для юбиляра, но он дался ей довольно тяжело. Юлаевцы дважды были вынуждены отыгрываться, и в обоих случаях на помощь им приходила спецбригада большинства. Решилось же всё в овертайме, когда Джош Ливо сумел принести уфимской команде трудовую победу.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 17:00 Нефтехимик 3 Адмирал 2

Подопечные Олега Леонтьева, на неделе получившие подарок судьбы от КХЛ и «Сибири», стараются зацепиться за восьмое место всеми руками и ногами. Получается пока неплохо — нижнекамцы успели переиграть частично обескровленное «Динамо» в Москве, а теперь разобрались с доигрывающим сезон «Адмиралом». Хотя «моряки» не хотели сдаваться так просто — гости перебросали «Нефтехимик», но «волки» продемонстрировали куда лучшую реализацию.

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 17:00 Ак Барс 4 Спартак 3 Б

«Ак Барс» и «Спартак» решили не откладывать дело в долгий ящик, обменявшись четырьмя заброшенными шайбами уже в первом периоде. Дважды вперёд красно-белых выводил проводящий отличный сезон Максим Цыплаков, однако казанцы в обоих случаях находили способы отыграться. В начале третьего периода уже хозяева вышли вперёд — Илья Сафонов буквально «раздел» провалившегося в обороне Джоуи Кина. И кто знает, смог бы «Спартак» отыграться, если бы не критикуемый многими Илья Ковальчук, который позволил москвичам перевести игру в овертайм всего за полторы минуты до конца основного времени.

Выявить сильнейшего в дополнительные пять минут не удалось, даже несмотря на возможность «Спартака» реализовать длительное численное преимущество. В серии послематчевых бросков всё шло к победе гостей — красно-белые реализовали первую же попытку и готовились забирать два очка, но Семён Терехов спас «Ак Барс» последним буллитом. После броска 21-летнего форварда зрители увидели 16 (!) нереализованных попыток подряд, и лишь Вадим Шипачёв смог завершить эту игру в пользу «барсов».

КХЛ 2023-2024 Неделя 20, 21.01.2024, 17:00 Локомотив 4 Авангард 1

«Авангард» не проигрывал с начала года, но в Ярославле попал под «Локомотив». Железнодорожники открыли счёт только в середине встречи, но с тех пор ни на секунду не упускали игру из-под своего контроля. Даже гол Рида Буше, который ещё не теряет надежд побить рекорд Сергея Мозякина по голам за регулярку, не смутил подопечных Игоря Никитина, которые в третьей двадцатиминутке вполне спокойно довели дело до победного конца и вернули себе единоличное лидерство на Западе.