Текущие события
Хоккей. НХЛ
01:00
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
21.01
Филадельфия
Оттава
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Торонто
Хоккей. КХЛ
21.01
Нефтехимик
Адмирал
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Ак Барс
Спартак
Б
43
Хоккей. КХЛ
21.01
Локомотив
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
21.01
Металлург Мг
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Салават Юлаев
Амур
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
21.01
Торпедо
ЦСКА
ОТ
32
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
21.01
Нефтехимик
Адмирал
32
21.01
Ак Барс
Спартак
Б
43
21.01
Локомотив
Авангард
41
21.01
Металлург Мг
Северсталь
32
21.01
Салават Юлаев
Амур
ОТ
32
21.01
Торпедо
ЦСКА
ОТ
32
20.01
Лада
Витязь
Б
21
20.01
Трактор
Сочи
61
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Невероятный рекорд защитника «Салавата», Федотов опять подвёл ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

«Локомотив» переехал «Авангард», «Ак Барс» вырвал победу у «Спартака» в затяжной серии буллитов.

Салават Юлаев
Локомотив
Ак Барс
ЦСКА
Торпедо
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ГРИГОРИЙ СОКОЛОВ, PHOTO.KHL.RU

21 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 13:00

Торпедо3ЦСКА2ОТ

К середине матча в Нижнем Новгороде для прервавшего на днях серию из трёх неудач ЦСКА всё складывалось хорошо — армейцы уверенно вели в счёте, забросив две шайбы в ворота «Торпедо», которое проводило первую игру после продления контракта с Игорем Ларионовым. Всю уверенность гостей сбил Иван Федотов — голкипер красно-синих вновь подвёл свою команду — буквально подарил Максиму Летунову гол в меньшинстве, который позволил хозяевам площадки вернуться в матч. ЦСКА, напротив, расклеился, сперва утратив преимущество в середине третьей двадцатиминутки, а затем пропустив решающую шайбу в овертайме.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 14:30

Металлург Мг3Северсталь2

Нынешняя и бывшая команды Андрея Разина выясняли отношения во второй раз в сезоне. Череповчане приехали в Магнитогорск в качестве единственного клуба, который ещё не знал поражений в 2024 году. Подопечные Андрея Козырева выиграли все семь матчей нового года, но любой серии рано или поздно приходит конец. Ключевым в этом противостоянии стал второй период, когда хозяева установили преимущество в две шайбы. Победный гол оказался на счету экс-форварда «Северстали» Даниила Вовченко, который завершил атаку, начатую роскошным пасом голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 14:30

Салават Юлаев3Амур2ОТ

Игра с «Амуром» стала знаковой для защитника уфимцев Евгения Бирюкова — ветеран «Салавата» сегодня стал первым игроком, проведшим 1000 матчей в КХЛ. В этот исторический день его команда должна была позаботиться о подобающем подарке для юбиляра, но он дался ей довольно тяжело. Юлаевцы дважды были вынуждены отыгрываться, и в обоих случаях на помощь им приходила спецбригада большинства. Решилось же всё в овертайме, когда Джош Ливо сумел принести уфимской команде трудовую победу.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 17:00

Нефтехимик3Адмирал2

Подопечные Олега Леонтьева, на неделе получившие подарок судьбы от КХЛ и «Сибири», стараются зацепиться за восьмое место всеми руками и ногами. Получается пока неплохо — нижнекамцы успели переиграть частично обескровленное «Динамо» в Москве, а теперь разобрались с доигрывающим сезон «Адмиралом». Хотя «моряки» не хотели сдаваться так просто — гости перебросали «Нефтехимик», но «волки» продемонстрировали куда лучшую реализацию.

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 17:00

Ак Барс4Спартак3Б

«Ак Барс» и «Спартак» решили не откладывать дело в долгий ящик, обменявшись четырьмя заброшенными шайбами уже в первом периоде. Дважды вперёд красно-белых выводил проводящий отличный сезон Максим Цыплаков, однако казанцы в обоих случаях находили способы отыграться. В начале третьего периода уже хозяева вышли вперёд — Илья Сафонов буквально «раздел» провалившегося в обороне Джоуи Кина. И кто знает, смог бы «Спартак» отыграться, если бы не критикуемый многими Илья Ковальчук, который позволил москвичам перевести игру в овертайм всего за полторы минуты до конца основного времени.

Выявить сильнейшего в дополнительные пять минут не удалось, даже несмотря на возможность «Спартака» реализовать длительное численное преимущество. В серии послематчевых бросков всё шло к победе гостей — красно-белые реализовали первую же попытку и готовились забирать два очка, но Семён Терехов спас «Ак Барс» последним буллитом. После броска 21-летнего форварда зрители увидели 16 (!) нереализованных попыток подряд, и лишь Вадим Шипачёв смог завершить эту игру в пользу «барсов».

КХЛ 2023-2024
Неделя 20, 21.01.2024, 17:00

Локомотив4Авангард1

«Авангард» не проигрывал с начала года, но в Ярославле попал под «Локомотив». Железнодорожники открыли счёт только в середине встречи, но с тех пор ни на секунду не упускали игру из-под своего контроля. Даже гол Рида Буше, который ещё не теряет надежд побить рекорд Сергея Мозякина по голам за регулярку, не смутил подопечных Игоря Никитина, которые в третьей двадцатиминутке вполне спокойно довели дело до победного конца и вернули себе единоличное лидерство на Западе.

Денис Лутченко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь