«В Минске болеют эмоционально. А в Питере просто сидят и смотрят»

В Западной конференции КХЛ почти определился весь состав участников плей-офф. Последнюю восьмую путевку туда с высокой вероятностью получит минское «Динамо», которое опережает своего ближайшего конкурента — подмосковный клуб «Витязь» — на 10 очков, сыграв при этом на один матч меньше. Белорусский клуб проводит свой первый сезон под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова. Одним из лучших снайперов и бомбардиров минчан является нападающий Александр Волков, перешедший перед нынешним чемпионатом из петербургского СКА. 26-летний форвард набрал по системе «гол+пас» 28 (13+15) очков.

Еще несколько лет назад он играл в НХЛ — провел три с лишним сезона в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2020 году выиграл Кубок Стэнли, выйдя на лед в решающем матче финала. Но, в отличие от нападающего Никиты Кучерова, вратаря Андрея Василевского и защитника Михаила Сергачева, так и не закрепился в команде из Флориды на постоянной основе.

В интервью «Известиям» Александр Волков прокомментировал результаты минского «Динамо», рассказал о работе с Квартальновым, объяснил, почему в Минске болельщики лучше поддерживают команду, чем в Питере, а также прокомментировал нынешние трудности «Тампы» и результативность Кучерова.

— С чем связываете то, что минское «Динамо» очень нестабильно в нынешнем сезоне, чередует яркие победы с тусклыми поражениями?

— Молодая команда у нас, неопытная. Много детских ошибок. Стабильности не хватает некоторым ребятам. От этого и такой результат.

— Есть разница, с какого места выходить в плей-офф, с кем играть в первом раунде?

— Нет, конечно. Чемпионат сейчас ровный — любой может обыграть любого. Единственное преимущество — это домашняя площадка, которая будет в решающих матчах серий у команд, вышедших с более высоких мест.

— То есть без разницы, на кого попадать в первом раунде — на «Локомотив», московское «Динамо» или СКА?

— Да, поживем — увидим. Какой плей-офф, какой первый раунд? У нашей команды еще 16 матчей в регулярке.

— Отрыв от ближайшего преследователя — «Витязя» — уже 10 очков, и сыграли вы на матч меньше.

— Разве это отрыв? Вы же сами говорите, что мы нестабильны. В том же январе то обыгрываем в гостях «Торпедо» (5:2) без шансов для соперника, то проигрываем дома «Куньлуню» (2:5) тоже без шансов. Как тут можно говорить о плей-офф, пока не обеспечил туда выход?

— Все-таки и конкуренты ваши нестабильны, как тот же «Витязь».

— Сейчас сезон такой, что каждый может обыграть каждого. Ни у кого нет стабильности. Смотрите на «Спартак», который много проигрывает в январе, хотя месяц назад еще шел в лидерах. «Торпедо» начало проигрывать, хотя еще недавно отлично шло. Качели. И сейчас у всех эти качели. Сезон непростой, команды подвыровнялись.

— То есть мыслей о плей-офф еще нет?

— Мы ни о чем таком не думаем. У нас команда выходит на каждую игру с настроем побеждать. Конечно, есть задача попасть в плей-офф. И надо ее выполнить. Пока что она не выполнена. Да, есть хороший отрыв от конкурентов, но им и нам осталось сыграть еще по 15−16 игр в регулярном чемпионате — это очень большой отрезок. Сейчас мы в зоне плей-офф, но календарь впереди непростой, выезды к СКА, ЦСКА и «Локомотиву». Так что не думаем сейчас о попадании в плей-офф — просто настраиваемся на каждую отдельную игру. А через месяц посмотрим, кто где будет.

— Более напряженный сезон, чем два ваших предыдущих в КХЛ?

— Более интересный, да. Нет уже явных лидеров, как год назад был СКА, когда я за него играл и мы с хорошим отрывом выиграли регулярный чемпионат. Нет откровенных аутсайдеров, как раньше.

— От работы с Дмитрием Квартальновым в этом сезоне уже получили какой-то новый опыт по сравнению с временами в НХЛ и СКА?

— По итогам уже проведенных месяцев в Минске могу сказать, что Дмитрий Вячеславович ставит там очень быстрый хоккей, похожий на североамериканский. Всё на скорости.

— Вы ведь играли в «Тампе», где главный тренер Джон Купер ставит более комбинационный стиль игры, не очень похожий на традиционный североамериканский.

— Я считаю, что сейчас все играют примерно одинаково. В той же КХЛ есть примерно два-три клуба, играющих по-другому, а остальные показывают один и тот же хоккей.

— Что за два-три клуба?

— Что вы меня провоцируете говорить про другие клубы? Не буду я говорить про другие клубы. Я за «Динамо» (Минск) сейчас играю.

— Как вам живется в Минске после Санкт-Петербурга и США?

— Всё отлично. Отличный город, отличная организация в клубе, отличный тренерский штаб. Всё очень нравится.

— Атмосфера на трибунах вам как?

— Отличная.

— Примерно как в Питере?

— Даже лучше, чем в Питере.

— А в каком плане?

— Во-первых, болельщиков больше. Вместимость арены в Минске больше, чем той, на которой я за СКА играл («Минск Арена» вмещает 15 тыс. зрителей, питерский Ледовый дворец — 12,3 тыс. — «Известия»). Соответственно, и более шумно. В целом просто атмосфера другая. Все подскакивают с мест в Минске, активно болеют, эмоционально. В Питере немножко по-другому. Там люди просто сидят и смотрят.

— Как в театре?

— Да, что-то похожее. А в Минске люди именно болеют за хоккей. Все-таки это единственный клуб в Белоруссии, играющий в КХЛ. Со всей страны люди приезжают — это немножко другое, когда тебя поддерживают и в городе, и во всей стране. В этом, считаю, есть разница.

— Удивлены тому, как тяжело «Тампе» дается нынешний сезон в НХЛ, что она вполне может не попасть в плей-офф?

— Честно говоря, сейчас не очень сильно наблюдаю за ними. Отдельно смотрю голы, но полностью за матчами и статистикой не слежу. В любом случае трудностям не удивлен. Это нормально для НХЛ, когда команда несколько лет доминирует, а потом переживает определенный спад. Сколько лет подряд «Тампа» играла в финале? Три сезона подряд, два из них выиграла. Неудивительно, что теперь с ней некоторые проблемы.

— Потому многие и удивлены, что привыкли к непобедимости «Тампы».

— Там костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко. И раньше Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт, Виктор Хедман, Сергач постоянно играли с травмами. И сколько финалов и Кубков Стэнли сделали для «Тампы»? Три финала и два кубка. До этого еще некоторые из них выходили в финал (в 2015 году. — «Известия»). Эти нагрузки и травмы очень сказываются. Плюс потолок зарплат. Но сейчас потихоньку выкарабкаются из своих проблем. Молодые ребята приедут и помогут.

— Еще поддерживаете общение с Кучеровым, Василевским, Сергачевым и другими игроками «Тампы»?

— Не совсем. Не часто, но иногда переписываемся.

— Как объясните феноменальную статистику Кучерова, который в этом сезоне по системе «гол+пас» уже набрал 75 (28+47) очков и уступает в списке бомбардиров и ассистентов только Нэтану Маккиннону?

— Да как это объяснить? Он и раньше таким был. Был лучшим и остается им. Просто бывают разные обстоятельства. Человек играл три сезона подряд в финале Кубка Стэнли, еще прошел через травмы. При таких нагрузках невозможно каждый год показывать подобные результаты. Поэтому в прошлом сезоне «Тампа» вылетела в первом раунде. Вот Никита провел после этого лето, отдохнул, перезагрузился. И снова выдает сильный сезон. Подобный отдых влияет. Невозможно без него несколько лет подряд быть лучшим. Это тело, физика — очень тяжело поддерживать на высоком уровне. Тем более возраст. Отдыхать надо. Вот отдохнул Кучеров немножко — и снова среди лучших.

— Долго еще протянет на таком уровне?

— Да у него такие умения, что вполне. Я считаю, что он такого плана игрок, что еще долго будет в НХЛ такие результаты показывать.