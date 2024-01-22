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22:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл второй матч подряд в КХЛ

ХК «Барыс» сыграл с «Автомобилистом» матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде на 16 минуте отличился Степан Хрипунов.

Второй период оказался безголевым. «Барыс» отыгрался в середине третьего периода благодаря шайбе шведского форварда Понтуса Оберга. Спустя две минуты экс-игрок «Барыса» Кертис Волк забросил вторую шайбу «Автомобилиста».

На 57-й минуте Антон Голышев увеличил отрыв гостей. Менее через минуту Кристиан Хенкель сократил отставание «Барыса» и установил окончательный результат.

Для астанчан это поражение стало вторым кряду. 19 января «Барыс» на своем льду проиграл ЦСКА.

У казахстанского клуба 44 очка после 53 игр и предпоследняя, 11 строчка в Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 68 баллов в 56 матчах. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертое место на «Востоке».

Следующий матч «Барыс» проведет 24 января на выезде против СКА.

Барыс
2:3
0:1, 0:0, 2:2
Автомобилист
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