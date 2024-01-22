«Есть определенные персонажи». Тренер «Барыса» объяснил поражение в КХЛ
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста», сообщают Vesti.kz.
Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Играли терпеливо, попросили ребят в третьем периоде не удаляться, у нас третий период — ахиллесова пята. Мы начали нарушать игровую дисциплину, как и с ЦСКА. С такими мастеровитыми командами это приводит к тому, что они забивают, а мы начинаем догонять. Ребята старались, у нас много травмированных, короткая скамейка, поэтому пришлось играть в три звена. Оберг момент в концовке мог реализовывать, могли вытащить игру. Дебют Бояркина? Нормально сыграл, первый гол — рикошет, потом Волк разобрался и защитник не разобрался позиционно. Когда играешь в три состава, нагрузка сказывается: идет наслоение, окисление, сухость во рту, онемение конечностей и такие ошибки совершают игроки. К ребятам претензий нет: есть определенные персонажи, которые совершают ошибки. Мы с ними разговариваем, но не всегда наши слова доходят до них, будем делать выводы», — цитирует Болякина сайт КХЛ.
Для астанчан это поражение стало вторым кряду. 19 января «Барыс» на своем льду проиграл ЦСКА.
У казахстанского клуба 44 очка после 53 игр и предпоследняя, 11 строчка в Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 68 баллов в 56 матчах. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертое место на «Востоке».