«Есть определенные персонажи». Тренер «Барыса» объяснил поражение в КХЛ

«Играли терпеливо, попросили ребят в третьем периоде не удаляться, у нас третий период — ахиллесова пята. Мы начали нарушать игровую дисциплину, как и с ЦСКА. С такими мастеровитыми командами это приводит к тому, что они забивают, а мы начинаем догонять. Ребята старались, у нас много травмированных, короткая скамейка, поэтому пришлось играть в три звена. Оберг момент в концовке мог реализовывать, могли вытащить игру. Дебют Бояркина? Нормально сыграл, первый гол — рикошет, потом Волк разобрался и защитник не разобрался позиционно. Когда играешь в три состава, нагрузка сказывается: идет наслоение, окисление, сухость во рту, онемение конечностей и такие ошибки совершают игроки. К ребятам претензий нет: есть определенные персонажи, которые совершают ошибки. Мы с ними разговариваем, но не всегда наши слова доходят до них, будем делать выводы», — цитирует Болякина сайт КХЛ.