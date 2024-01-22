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22 января, источник: Vesti.kz

«Есть определенные персонажи». Тренер «Барыса» объяснил поражение в КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста», сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Играли терпеливо, попросили ребят в третьем периоде не удаляться, у нас третий период — ахиллесова пята. Мы начали нарушать игровую дисциплину, как и с ЦСКА. С такими мастеровитыми командами это приводит к тому, что они забивают, а мы начинаем догонять. Ребята старались, у нас много травмированных, короткая скамейка, поэтому пришлось играть в три звена. Оберг момент в концовке мог реализовывать, могли вытащить игру. Дебют Бояркина? Нормально сыграл, первый гол — рикошет, потом Волк разобрался и защитник не разобрался позиционно. Когда играешь в три состава, нагрузка сказывается: идет наслоение, окисление, сухость во рту, онемение конечностей и такие ошибки совершают игроки. К ребятам претензий нет: есть определенные персонажи, которые совершают ошибки. Мы с ними разговариваем, но не всегда наши слова доходят до них, будем делать выводы», — цитирует Болякина сайт КХЛ.

Для астанчан это поражение стало вторым кряду. 19 января «Барыс» на своем льду проиграл ЦСКА.

У казахстанского клуба 44 очка после 53 игр и предпоследняя, 11 строчка в Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 68 баллов в 56 матчах. Клуб из Екатеринбурга занимает четвертое место на «Востоке».

Барыс
2:3
0:1, 0:0, 2:2
Автомобилист
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