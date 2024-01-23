Дмитрий Квартальнов назвал ключевой эпизод победы «Динамо» Мн над СКА

Почему так осторожничали в первом периоде? Думаю, что и в третьем периоде у нас было не так много бросков. Предыдущую игру проиграли, поэтому моменты был такой… Переломный. Осторожничали, но мы играли с очень хорошей командой. Тут здорово слабину не дать. У нас есть свои моменты, но в этом сезоне мы очень много пропускаем первые голы. Поэтому, соглашусь, что мы чуть поосторожничали, но всё-таки не могу сказать, что это очень долго было. Ребята быстро взяли себя в руки — две-три смены и начали уже играть.