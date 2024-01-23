Невероятное поражение СКА в овертайме и трагедия «Сибири». Итоги дня в КХЛ

22 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Неделя 21, 22.01.2024, 16:30 Барыс 2 Автомобилист 3

Очень долго в Астане не забивали клюшками: шайбы Степана Хрипунова и Понтуса Оберга стали результатами рикошетов на фоне унылой игры, где практически не было моментов. Матч оживился только в третьем периоде, где команды забили трижды за четыре минуты: «Барыс» пропустил от гражданина Казахстана Кёртиса Валка и дал забить очень красивый гол Анатолию Голышеву. Хозяева могли перевести матч в овертайм, однако Оберг не смог попасть в пустой угол при игре вшестером.

КХЛ 2023-2024 Неделя 21, 22.01.2024, 17:00 Трактор 3 Сибирь 1

«Сибири» терять было нечего, и в челябинском матче тренеры даже рискнули выпустить в первом звене 18-летнего Владимира Михалёва. Большую часть первого периода гости имели заметное преимущество, однако получили две шайбы за 15 секунд: гол Антона Бурдасова, забитый с нулевого угла, мог и отправить «Сибирь» в нокаут. Максимум, что могла сделать «Сибирь» — сократить расстояние до одной шайбы благодаря уроженцу Коркино Георгию Белоусову. Отличный бросок Виталия Кравцова все вопросы по игре снял.

КХЛ 2023-2024 Неделя 21, 22.01.2024, 18:00 Лада 3 Сочи 4 Б

Шансы «Сочи» на плей-офф остались чисто эфемерными, однако игрокам ещё надо гарантировать себе место в лиге на новый год — и весь матч в Тольятти хозяева догоняли «леопардов», которые вели в счёте большую часть матча. «Лада» отыгралась с 0:1 и 1:3 и в целом больше атаковала, а в овертайме не смогла использовать удаление. В серии буллитов команды реализовали пять попыток из 10, но «Сочи» на одну больше: победным стал бросок Даниила Сероуха.

КХЛ 2023-2024 Неделя 21, 22.01.2024, 19:30 СКА 1 Динамо Мн 2 ОТ

Матчи СКА и минского «Динамо» после огненной весенней серии плей-офф воспринимаются иначе, и команда Дмитрия Квартальнова большую часть матча успешно сдерживала атаку СКА, которая мощно разогналась. Минчане не смогли реализовать «5 на 3», однако вскоре отличились в разрезающей контратаке. СКА смог забить только в большинстве, полученном за выброс шайбы. В овертайме «Динамо» праздновало победу дважды: первый гол Сэма Энэса отменили из-за офсайда, однако второй, забитый за секунду до сирены, был абсолютно легален.