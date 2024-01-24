«Спартак» разнес «Динамо» ко второму периоду. У Цыплакова — покер

В нынешнем чемпионате ни одно дерби и близко не подходит к тому, что в каждой игре выдают столичные «Динамо» и «Спартак». Обилие разноплановых сюжетов, неожиданных героев и драматичных развязок превосходит даже немыслимые пределы. Перед очередной серией исторического противостояния на красно-белых жалко было поставить даже рубль. Главный тренер Алексей Жамнов из-за травм и злого вируса лишился всего первого звена (Порядин — Морозов — Голдобин). Вероятно, лучшего во всей лиге. Вне игры по-прежнему остаются два важных центрфорварда Локтионов и Мальцев, а еще к списку заболевших добавились Филин, Савиков и капитан команды Вишневский. Добавьте к этой ситуации тот факт, что спартаковцы потерпели восемь поражений в последних девяти матчах, с превеликим трудом одолев только подвальный «Витязь». За час до стартового вбрасывания катастрофа казалась почти неизбежной.

Капитанская нашивка вынужденно переместилась на свитер Ковальчука. Первая игра ветерана в этом качестве для «Спартака» прошла триумфально. На первый план вышел Цыплаков, выдавший лучший матч в жизни. Достаточно сказать, что его покер стал самым быстрым с начала игры за всю историю КХЛ — для этого 25-летнему нападающему потребовалось 26 минут и 58 секунд. Особенно шикарными получились у него две шайбы в меньшинстве.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456279426&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«СЭ» уже сообщал о большом интересе к Цыплакову со стороны ряда клубов НХЛ. Те же, кто скептически относился к информации, просто смотрят хоккей не тем местом и ничего не понимают в текущих реалиях. Взять бурно прогрессирующего игрока с хорошими габаритами на контракт новичка — минимальный риск для команды НХЛ. Очевидно, что руководству «Спартака» придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить игрока, у которого 30 апреля истекает контракт. Пока ясности, какой путь продолжения своей карьеры выберет игрок, нет. Лично мне его было бы куда приятнее видеть в его родной красно-белой форме.

«Динамо» также страдает от последствий вируса, но все его лидеры были в строю, поэтому нынешнее поражение сложно воспринять только как несчастный случай. Бело-голубые, несмотря на высокое место в таблице, уже не в первый раз в чемпионате разваливаются на ровном месте. То же самое случилось, например, в домашнем матче с «Торпедо», завершившемся разгромом 1:7 в октябре. Тогда это было еще простительно. Сейчас — уже нет. Внятного объяснения произошедшему подобрать трудно. Даже с учетом того, что нынешний «Спартак» является крайне неудобным соперником. Такие матчи заставляют серьезно задуматься о том, далеко ли бело-голубым удастся зайти в плей-офф. Пока слабости слишком очевидны, чтобы их не замечать и считать стечением обстоятельств.