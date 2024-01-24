«Сибирь» подала апелляцию на технические поражения в КХЛ

«ХК “Сибирь” подал заявление в совместную дисциплинарную палату ФХР и КХЛ о рассмотрении ситуации, связанной с нарушением лимита на легионеров КХЛ и присуждении клубу четырех технических поражений. Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление. Клуб ждет подтверждение от КХЛ», — говорится в сообщении.

«Правильное решение клуба бороться за очки и добиться справедливого решения. Надеемся, что дисциплинарный комитет разберется в данной ситуации», — сказал глава областного минспорта Сергей Ахапов.

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами, добавили в организации.