«Сибирь» подала апелляцию на технические поражения в КХЛ

«ХК “Сибирь” подал заявление в совместную дисциплинарную палату ФХР и КХЛ о рассмотрении ситуации, связанной с нарушением лимита на легионеров КХЛ и присуждении клубу четырех технических поражений. Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление. Клуб ждет подтверждение от КХЛ», — говорится в сообщении.
«Правильное решение клуба бороться за очки и добиться справедливого решения. Надеемся, что дисциплинарный комитет разберется в данной ситуации», — сказал глава областного минспорта Сергей Ахапов.
Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами, добавили в организации.
На прошлой неделе КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков за нарушение лимита на легионеров. Новосибирский клуб в первых четырех матчах текущего сезона выпускал на лед четырех легионеров: канадцев Тревора Мерфи, Энди Андреоффа, Тейлора Бека и россиянина Федора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство. Результаты всех соответствующих матчей были аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.