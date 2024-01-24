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13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» подала апелляцию на технические поражения в КХЛ

НОВОСИБИРСК, 24 янв — РИА Новости. «Сибирь» подала заявление в дисциплинарную палату Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о пересмотре ситуации с присуждением новосибирскому клубу четырех технических поражений, сообщает в среду министерство спорта Новосибирской области в своем Telegram-канале.

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Сибирь"

«ХК “Сибирь” подал заявление в совместную дисциплинарную палату ФХР и КХЛ о рассмотрении ситуации, связанной с нарушением лимита на легионеров КХЛ и присуждении клубу четырех технических поражений. Дисциплинарный комитет ФХР уже выразил готовность рассмотреть указанное заявление. Клуб ждет подтверждение от КХЛ», — говорится в сообщении.

«Правильное решение клуба бороться за очки и добиться справедливого решения. Надеемся, что дисциплинарный комитет разберется в данной ситуации», — сказал глава областного минспорта Сергей Ахапов.

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области держит на контроле данную ситуацию и находится в постоянном взаимодействии со всеми сторонами, добавили в организации.

На прошлой неделе КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков за нарушение лимита на легионеров. Новосибирский клуб в первых четырех матчах текущего сезона выпускал на лед четырех легионеров: канадцев Тревора Мерфи, Энди Андреоффа, Тейлора Бека и россиянина Федора Гордеева, который имеет американское спортивное гражданство. Результаты всех соответствующих матчей были аннулированы, индивидуальная статистика хоккеистов сохранится.

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