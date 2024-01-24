«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам
В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев».
В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев».
Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
На четвёртой минуте стартового игрового отрезка Ян Дрозг с передач Кирилла Капустина и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре.
На 24-й секунде второго периода Дмитрий Шевченко с передач Ефима Гуркина и Александра Хохлачёва удвоил преимущество хабаровского клуба. Спустя полторы минуты Джош Ливо с передач Динара Хафизуллина и Ивана Дроздова размочил счёт во встрече.
За минуту и две секунды до конца третьего периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Александра Шарова сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Ливо.
В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.