Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Баффало
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сент-Луис
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
25.01
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.01
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вашингтон
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Вегас
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Даллас
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
36
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
12:30
Адмирал
Металлург Мг
21
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
23
23.01
Динамо М
Спартак
36
23.01
Северсталь
Авангард
26
22.01
СКА
Динамо Мн
ОТ
12
22.01
Лада
Сочи
Б
34
22.01
Трактор
Сибирь
31
22.01
Барыс
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Амур» по буллитам

В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев».

Амур
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте стартового игрового отрезка Ян Дрозг с передач Кирилла Капустина и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре.

На 24-й секунде второго периода Дмитрий Шевченко с передач Ефима Гуркина и Александра Хохлачёва удвоил преимущество хабаровского клуба. Спустя полторы минуты Джош Ливо с передач Динара Хафизуллина и Ивана Дроздова размочил счёт во встрече.

За минуту и две секунды до конца третьего периода Александр Хмелевски с передач Ивана Дроздова и Александра Шарова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Джоша Ливо.

В следующем матче команды вновь встретятся в Хабаровске 26 января. Встреча начнётся в 12:00 мск.

Амур
2:3Б
1:0, 1:0, 0:2, 0:0
Салават Юлаев
 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь