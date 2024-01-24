Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
70
Хоккей. НХЛ
25.01
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.01
Флорида
Аризона
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Торпедо
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сибирь
14
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
Каролина
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
14
Хоккей. НХЛ
25.01
Колорадо
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
25.01
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
25.01
Сиэтл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
25.01
Лос-Анджелес
Баффало
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
21
19:30
СКА
Барыс
70
19:00
Нефтехимик
Торпедо
ОТ
23
19:00
Локомотив
Сочи
12
19:00
Витязь
Сибирь
14
17:00
Автомобилист
Ак Барс
14
12:30
Адмирал
Металлург Мг
21
12:00
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:51 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Барыса» в КХЛ

«Барыс» сыграл против СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

СКА
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Шайбы в этой встрече на счету Александра Гальченюка, Василия Глотова (дубль), Марата Хайруллина (дубль), Арсения Грицюка и Степана Фальковского.

«Барыс», набрав 44 очка в 54 матчах, занимает предпоследнюю 11 строчку в Восточной конференции. У СКА 75 баллов в 55 играх и второе место на «Западе».

В следующем матче «Барыс» 26 января сыграет на выезде с «Ладой».

СКА
7:0
2:0, 1:0, 4:0
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь