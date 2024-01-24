Разгромом завершился матч «Барыса» в КХЛ
«Барыс» сыграл против СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
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БарысКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» сыграл против СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Шайбы в этой встрече на счету Александра Гальченюка, Василия Глотова (дубль), Марата Хайруллина (дубль), Арсения Грицюка и Степана Фальковского.
«Барыс», набрав 44 очка в 54 матчах, занимает предпоследнюю 11 строчку в Восточной конференции. У СКА 75 баллов в 55 играх и второе место на «Западе».
В следующем матче «Барыс» 26 января сыграет на выезде с «Ладой».