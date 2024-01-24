Разгромом завершился матч «Барыса» в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев льда. Шайбы в этой встрече на счету Александра Гальченюка, Василия Глотова (дубль), Марата Хайруллина (дубль), Арсения Грицюка и Степана Фальковского.

«Барыс», набрав 44 очка в 54 матчах, занимает предпоследнюю 11 строчку в Восточной конференции. У СКА 75 баллов в 55 играх и второе место на «Западе».