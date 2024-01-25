Квартальнов о поражении «Динамо» от ЦСКА: неплохо играли, но пара ошибок не позволила победить

Поединок «зубров» и армейцев в Москве закончился победой хозяев льда — 2:1. По ходу встречи динамовцы вели в счете благодаря шайбе Таннера Фрица, которая стала для форварда первой в форме минского клуба.



«ЦСКА обыграл нас на классе, использовав всего пару моментов. Хороший матч, я поблагодарил ребят за борьбу, мы в целом неплохо играли, но пара ошибок не позволила победить. Второй период был за нами, мы провели его лучше, доминировали, но все равно уступили. У соперника сильный вратарь, хорошо сыграл, — отметил Квартальнов. — О плей-офф мы пока не думаем, туда еще надо пробиться. Впереди непростая игра. Здорово, что молодые игроки попадают в основной состав. Мы все еще строим команду, хотим улучшать определенные моменты. Где-то получается, где-то не пока не очень».



Заключительный поединок в этой выездной серии минское «Динамо» проведет в Ярославле 26 января, соперником «зубров» будет лидер Западной конференции «Локомотив».