Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Баффало
Хоккей. КХЛ
24.01
ЦСКА
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
24.01
СКА
Барыс
70
Хоккей. КХЛ
24.01
Нефтехимик
Торпедо
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
24.01
Локомотив
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
24.01
Витязь
Сибирь
14
Хоккей. КХЛ
24.01
Автомобилист
Ак Барс
14
Хоккей. КХЛ
24.01
Адмирал
Металлург Мг
21
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
24.01
ЦСКА
Динамо Мн
21
24.01
СКА
Барыс
70
24.01
Нефтехимик
Торпедо
ОТ
23
24.01
Локомотив
Сочи
12
24.01
Витязь
Сибирь
14
24.01
Автомобилист
Ак Барс
14
24.01
Адмирал
Металлург Мг
21
24.01
Амур
Салават Юлаев
Б
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА выиграл без главного тренера, аутсайдеры сотворили сенсации. Итоги дня в КХЛ

«Ак Барс» выиграл третий матч подряд, битва за восьмое место на Востоке закручивается.

ЦСКА
Металлург Мг
Ак Барс
Динамо Мн
СКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

24 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 12:00

Амур2Салават Юлаев3Б

«Амур» мог увозить из Уфы больше одного очка и снова недосчитался нужных баллов во втором подряд матче с «СЮ». Хабаровская команда бо́льшую часть игры смогла ограничить реактивную атаку гостей, к середине матча вела 2:0, однако «Салават» был лучше при игре в неравных составах, забив в большинстве и с шестым полевым. Почти весь овертайм «Амур» провёл в меньшинстве, но выстоял — лишь для того, чтобы проиграть в серии буллитов седьмой матч подряд.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 12:30

Адмирал2Металлург Мг1

Во Владивостоке «Адмирал», уже лишившийся шансов на что-то, и слегка экспериментировавший с составом «Металлург» выдали быструю игру без пауз, где было очень много бросков в створ. Впрочем, голкиперы обеих команд справились с большинством из них: команды забросили только три шайбы после 71 броска. Победу «Адмиралу» за полторы минуты до сирены принёс Джованни Фьоре.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 17:00

Автомобилист1Ак Барс4

В Екатеринбурге «Ак Барс» начал встречу очень активно, заставляя болельщиков забыть унылые матчи на стыке двух календарных годов. Отлично проявил себя пришедший на дедлайне Семён Кошелев, забивший гол и сделавший наброс, после которого Журавлёв закопал шайбу в ворота. Итоговый счёт слегка раздули два гола «Ак Барса» в пустые ворота.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 19:00

Нефтехимик2Торпедо3ОТ

В Нижнекамске снова показал себя Никита Сетдиков: форвард, который стал не нужен «Сибири» по ходу сезона, попал к тренеру, у которого заиграл на уровне ВХЛ, и оформил дубль «Торпедо». Правда, больше нижнекамская команда не забивала и за матч нанесла лишь 15 бросков. Нижегородцы отыгрались с 0:2, а в овертайме Игорь Ларионов Второй использовал потерю, которую совершил как раз-таки Сетдиков.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 19:00

Локомотив1Сочи2

После уверенной победы над «Авангардом», где команда Игоря Никитина была лучше и по счёту, и по игре, последовало новое неожиданное поражение от аутсайдера, с которыми «Локо» в этом году играет ужасно. Обескровленность состава не помешала «леопардам» повести 2:0, а Михаилу Бердину — творить чудеса в воротах. Максимум, что смог «Локо» — сорвать Бердину «сухарь» на последних секундах матча.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 19:00

Витязь1Сибирь4

Борющаяся за плей-офф «Сибирь» 40 минут играла в Балашихе так, как будто ни за какой плей-офф команда не борется: только плохая реализация помешала команде Дмитрия Рябыкина забросить больше одной шайбы. Однако на третий период вышла совсем другая «Сибирь», которая ограничила соперника лишь одним броском в створ и забросила три шайбы. Красоту сделал 18-летний Владимир Михалёв, который ударно ворвался в состав команды и забил из-под ноги.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 19:30

ЦСКА2Динамо Мн1

Совершенно внезапно Сергей Фёдоров пропустил матч по состоянию здоровья, и ЦСКА на игру в статусе врио вывел Равиль Якубов. На фоне последних результатов чемпионов эта новость вызвала закономерные подозрения, что не всё чисто — однако никто никаких подтверждений догадкам дать, конечно, не мог. С Якубовым ЦСКА смог одержать минимальную победу, где дубль оформил Владислав Каменев.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 24.01.2024, 19:30

СКА7Барыс0

«Барыс» постепенно теряет тот импульс, который получил от второй смены тренера в сезоне. Самым ярким событием для команды из Астаны сегодня стал тот факт, что Энтони Камара очень ярко и здорово выиграл бой против Александра Никишина, но произошло это уже при счёте 0:2. После этого, кажется, СКА решил отомстить за своего капитана и накидал гостям ещё пять шайб, испортив возвращение Эдди Паскуале в состав.

Денис Лутченко

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь