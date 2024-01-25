Тренер «Барыса» — о 0:7 от СКА: «Хотели как лучше — получилось как всегда»

"Соперников с победой. Хорошая, мобильная и обученная команда. Они очень хорошо использовали наши ошибки, забили нам голы. Мы, к сожалению, не воспользовались теми шансами, которые нам давались. Считаю, что два периода наша команда хорошо работала, сражалась, были моменты — надо было забивать. Третий период можно занести в пассив. Игроки перестали выполнять задание, забирать опасные сектора. Думаю, хотели как лучше — получилось, естественно, как всегда. С бедой надо переспать, шагаем дальше, — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.