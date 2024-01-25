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ОТ
23
24.01
Локомотив
Сочи
12
24.01
Витязь
Сибирь
14
24.01
Автомобилист
Ак Барс
14
24.01
Адмирал
Металлург Мг
21
24.01
Амур
Салават Юлаев
Б
23
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01:07 (мск), источник: Sport24

Тренер «Барыса» — о 0:7 от СКА: «Хотели как лучше — получилось как всегда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин прокомментировал разгромное поражение от СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

СКА
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Источник: hcbarys.kz

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой армейцев со счетом 7:0.

"Соперников с победой. Хорошая, мобильная и обученная команда. Они очень хорошо использовали наши ошибки, забили нам голы. Мы, к сожалению, не воспользовались теми шансами, которые нам давались. Считаю, что два периода наша команда хорошо работала, сражалась, были моменты — надо было забивать. Третий период можно занести в пассив. Игроки перестали выполнять задание, забирать опасные сектора. Думаю, хотели как лучше — получилось, естественно, как всегда. С бедой надо переспать, шагаем дальше, — цитирует Болякина пресс-служба КХЛ.

СКА
7:0
2:0, 1:0, 4:0
Барыс
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