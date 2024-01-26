Европа смешала в кучу политику и спорт еще 8 лет назад. В КХЛ хотел вступить шведский клуб — он мог играть в Катаре

В апреле 2016 года всем шведским спортивным изданиям были разосланы приглашения на пресс-конференцию. Повод для ее созыва был солидным: впервые в истории КХЛ и в истории шведского хоккея будет создан клуб, который будет выступать в российской лиге. После нескольких месяцев ожиданий и слухов должны были раскрыться официальные подробности, но оказалось, что гора родила мышь. Никакой команды из Швеции так и не появилось. Почему?

Совсем недавно к этой теме обратилось шведское радио Sveriges Radio. Очевидно, что российская тема в международном спорте продолжает быть очень актуальной, поэтому викинги и приняли вспоминать прошлое.

Итак, тогда, 8 лет назад, все, казалось, уже было готово. Ни один из тогда существовавших шведских клубов вступать в Континентальную хоккейную лигу не хотел — важнее была политика. К тому же шведская федерация хоккея явно и строго заявила, что отщепенцев назад не примет, а игроков из такой команды вряд ли будут приглашать в сборную. Поэтому было принято решение создать абсолютно новый клуб, для которого было готово название — Crowns, то бишь «Короны», что логично должно было ассоциироваться со Швецией.

Основной целью проекта было организовать матчи КХЛ, проходившие в Швеции на постоянной основе. По изначальной задумке, шведы, увидев качественный продукт, должны были «оттаять» относительно российской лиги, а за ними подтянутся и остальные европейцы. Но федерация хоккея Швеции стояла намертво: команду не принимаем и шведской ее не считаем.

Со стороны Швеции инициатором проекта был трехкратный чемпион страны Лейф Карлссон.

«Мы долго обсуждали проведение наших матчей в Швеции, но команда так и не получила одобрение федерации хоккея. Как мы не бились, не получилось. После этого возникли идеи переместить “Корон” в Эстонию, что недалеко, и даже в Люксембург, где было экономически выгодно» — рассказал Карлссон.

Но затем неожиданно возник вариант проведения домашних матчей номинального шведского клуба… в Катаре. Само собой, это объяснялось только одним — выгодным финансовым предложением со стороны катарских властей, которые заинтересовались экзотическим для них видом спорта.

Однако проект больше оказался похож на мечту, чем на реальность. Команда в реальности так и не была собрана, так как под проект не собрали нужного количества инвестиций. Катарские власти не знали конкретики и быстро отказались от затеи. Карлссон придерживал свои планы до февраля 2022 года и не отпускал идею, но затем по политическим причинам от нее отказался.

«Пришлось все отбросить. Но мы не хотели, чтобы это произошло. Очень жаль, но теперь все это уже невозможно», — констатирует Лейф Карлссон.

Своего «Йокерита» шведы не нашли, а КХЛ так и не смогла расшириться в истинно хоккейную страну, выбрав другие направления расширения. Кто знает, возможно, «Короны» бы стали лишь никому не нужным «новоделом», который бы не нашел своей публики и не обрел традиций.