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22:09 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Встреча завершилась победой московской команды со счетом 5:1.

Куньлунь РС
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 5:1 обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Мытищи», где китайская команда проводит домашние матчи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Рашевский (18-я минута), Егор Мартынов (22), Эрик О’Делл (43), Джордан Уил (55) и Павел Кудрявцев (56). У проигравших отличился Девин Броссо (43).

В составе «Динамо» отсутствовал капитан команды Андрей Миронов. Его обязанности в игре исполнял нападающий Никита Гусев. Шайба Мартынова стала 3000-й для «Динамо» в КХЛ.

«Динамо» набрало 76 очков после 55 матчей и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» с 40 очками в 56 играх располагается на последней, 11-й строчке в конференции.

В следующем матче «Динамо» 27 января в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Куньлунь Ред Стар» 28 января на выезде встретится с «Сочи».

Куньлунь РС
1:5
0:1, 0:1, 1:3
Динамо М
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