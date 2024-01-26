Хет-трик Кулемина принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром» в выездной игре

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которая стала для них четвёртой кряду, хозяева же уступили в восьмой игре подряд.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился 37-летний российский нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин, реализовавший большинство. На экваторе третьего периода всё тот же Кулёмин оформил дубль, а к концу встречи ему удалось сделать хет-трик.

28-летний российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов отразил все 28 бросков по воротам, оформив пятую игру на ноль в нынешнем сезоне.