Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Б
56
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Сибирь
40
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
51
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
35
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
23
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
20
Хоккей. НХЛ
27.01
Питтсбург
Флорида
Хоккей. НХЛ
27.01
Рейнджерс
Вегас
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Б
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
42
Хоккей. НХЛ
27.01
Колорадо
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
27.01
Сиэтл
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
24
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
03
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Нефтехимик
Трактор
Б
56
19:30
Северсталь
Сибирь
40
19:30
СКА
ЦСКА
51
19:00
Локомотив
Динамо Мн
35
19:00
Витязь
Сочи
23
18:00
Лада
Барыс
20
17:00
Автомобилист
Торпедо
Б
21
16:30
Авангард
Ак Барс
42
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» не смог прервать серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Лада
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Барыс"

На этот раз астанчане уступили на выезде тольяттинской «Ладе» — 0:2. Шайбы забросили Николай Демидов (18-я минута) и Остап Сафин (54-я).

Благодаря этому успеху «Лада» набрала 68 очков и поднялась на промежуточное пятое место в таблице «Востока», а «Барыс» в этой конференции осел на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 44 очка.

Для казахстанского клуба это четвертое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3) и московского ЦСКА (2:5).

Следующую игру в КХЛ подопечные Олега Болякина проведут на своем льду с казанским «Ак Барсом» 28 января.

Лада
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь