«Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

На этот раз астанчане уступили на выезде тольяттинской «Ладе» — 0:2. Шайбы забросили Николай Демидов (18-я минута) и Остап Сафин (54-я).

Благодаря этому успеху «Лада» набрала 68 очков и поднялась на промежуточное пятое место в таблице «Востока», а «Барыс» в этой конференции осел на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 44 очка.

Для казахстанского клуба это четвертое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3) и московского ЦСКА (2:5).