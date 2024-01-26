«Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Казахстанский «Барыс» не смог прервать серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» не смог прервать серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.
На этот раз астанчане уступили на выезде тольяттинской «Ладе» — 0:2. Шайбы забросили Николай Демидов (18-я минута) и Остап Сафин (54-я).
Благодаря этому успеху «Лада» набрала 68 очков и поднялась на промежуточное пятое место в таблице «Востока», а «Барыс» в этой конференции осел на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 44 очка.
Для казахстанского клуба это четвертое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3) и московского ЦСКА (2:5).
Следующую игру в КХЛ подопечные Олега Болякина проведут на своем льду с казанским «Ак Барсом» 28 января.