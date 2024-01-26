Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидера Западной конференции «Локомотив»

Последней остановкой гостевого турне для подопечных Дмитрия Квартальнова стал Ярославль, где «зубров» принимал лидер Запада «Локомотив». В первом периоде зрители на «Арене-2000» увидели одну заброшенную шайбу: ее автором на 16-й минуте встречи стал защитник «Динамо» Роберт Хэмилтон. Отыграться хозяева льда сумели на старте второй трети, но равный счет продержался на табло недолго. В середине этого же игрового отрезка динамовцы заработали большинство, которое реализовал Ник Меркли, воспользовавшись передачами Александра Волкова и Сэма Энаса. Этот гол стал для канадского нападающего первым за два месяца.



На 25-й секунде третьего периода Волков и Энас соорудили еще одну результативную атаку минчан, на этот раз россиянин нанес точный бросок, а американец снова ассистировал партнеру — 3:1. Однако хоккеистам «Локомотива» удалось отыграть отставание в две шайбы: хозяева огорчили нашего вратаря Алексея Колосова дважды за одну минуту. Вскоре после третьей пробоины «Динамо» еще и осталось в меньшинстве, что, впрочем, не помешало Таннеру Фрицу отличиться во второй игре подряд и снова вывести гостей вперед. На этот раз ярославцы спастись не смогли, вдобавок еще и пропустив в концовке от Волкова. Итоговый счет — 5:3.



Таким образом, данную выездную серию минчане прошли с пятидесятипроцентным результатом, одержав две победы (над «Локо» и СКА) и потерпев две неудачи (от «Динамо» и ЦСКА). После 55 матчей сезона в активе столичного клуба 55 очков и привычное восьмое место в Западной конференции. Далее «зубров» ожидает домашний поединок против «Сибири» 28 января.