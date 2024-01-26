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26 января, источник: БЕЛТА

Квартальнов о победе над «Локомотивом»: было бы несправедливо, если бы уехали без очков

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги выездного матча «зубров» против ярославского «Локомотива», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Локомотив
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Источник: ХК «Динамо Минск»

В заключительной игре выездной серии «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 5:3. По ходу встречи наши хоккеисты упустили перевес в две шайбы, но все же вырвали победу в основное время. Дублем за «зубров» отметился Александр Волков, по голу в свой актив записали Роб Хэмилтон, Ник Меркли и Таннер Фриц.

«Хорошая игра. Все могло перевернуться, и в принципе, почти перевернулось в третьем периоде. “Локомотив” нас немного придавил, и мы просели. Но было бы несправедливо, если бы мы уехали без очков, все-таки заслужили. И последние наши голы — это закономерность, — подчеркнул Квартальнов. — Здорово, что забивали лидеры команды, хорошо сыграло первое звено, но и другие ребята сегодня постарались. Пусть и нахватали удалений в третьем периоде, но проделали большую работу. У нас все еще идет становление команды, много местных игроков, и у каждого своя роль».

В нынешнем сезоне «Динамо» встречалось с одним из лидеров Запада «Локомотивом» уже четыре раза, и в трех случаях сильнее оказывались именно наши хоккеисты. Из гостевого турне «зубры» возвращаются домой с 4 очками из 8 возможных, далее команду ожидает поединок против «Сибири» в воскресенье. Игра стартует на «Минск-Арене» в 17.10.

Локомотив
3:5
0:1, 1:1, 2:3
Динамо Мн
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