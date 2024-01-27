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26.01
СКА
ЦСКА
51
26.01
Локомотив
Динамо Мн
35
26.01
Витязь
Сочи
23
26.01
Лада
Барыс
20
26.01
Автомобилист
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00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Яркий камбэк «Авангарда» и хет-трик ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» и «Сибирь» устроили супертриллер с 11 голами, а СКА разорвал ЦСКА в дерби.

Авангард
Салават Юлаев
Ак Барс
ЦСКА
СКА
Локомотив
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Источник: ДМИТРИЙ ЛОШКАРЁВ, PHOTO.KHL.RU

26 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоялось 10 матчей. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 12:00

Амур0Салават Юлаев3

«Амур» и «Салават» сыграли в третий раз за пять дней. И долгое время хабаровчане сдерживали натиск уфимцев, но их хватило лишь на половину матча. Затем за дело взялся Николай Кулёмин, который неожиданно для многих оформил хет-трик! Вратарь «Салавата» Александр Самонов отразил все 28 бросков и оформил шат-аут. Юлаевцы продолжили успешную серию, а у «Амура» уже восьмое поражение подряд.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 12:30

Адмирал2Металлург Мг4

В параллельном матче «Адмирал» принимал «Магнитку». Максим Карпов и Либор Шулак обменялись голами, но, как и во встрече с Хабаровске, главные события произошли на экваторе матча. Магнитогорцы отличились дважды в течение двух с половиной минут. До конца второго периода команды ещё раз обменялись голами — 4:2. «Металлург» одержал непростую победу и официально вышел в плей-офф, став первым участником от Восточной конференции.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 16:30

Авангард4Ак Барс2

В Омске состоялся один из центральных матчей игрового дня. «Ак Барс», одержавший три победы подряд, быстро вышел вперёд и ушёл на первый перерыв с комфортным перевесом в две шайбы благодаря усилиям Никиты Дыняка и Ильи Сафонова. На старте второго игрового отрезка Сергей Бойков отыграл один гол. Но основные действия развернулись в третьем периоде. На 43-й минуте Семён Чистяков сравнял счёт, а ещё через три минуты Илья Рейнгардт вывел омичей вперёд. В концовке встречи «Авангард» забил ещё раз и довёл матч до победы. А казанцы опять проиграли — кажется, рано говорить о преодолении кризиса.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 17:00

Автомобилист2Торпедо1Б

В Екатеринбурге кризисный «Автомобилист» принимал нестабильное «Торпедо». Только на старте второго периода Максим Летунов открыл счёт в матче, выведя нижегородцев вперёд. Уже в середине периода Брукс Мэйсек восстановил равенство. В итоге команды ушли в серию буллитов. Хоккеисты устроили шоу, дважды отвечая на уколы друг друга, но в конце концов всё тот же Мэйсек забил и принёс победу хозяевам. Однако это не помешало «Торпедо» официально выйти в плей-офф.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 18:00

Лада2Барыс0

В Тольятти «Лада» получила возможность оторваться от «Ак Барса». Хозяева на 18-й минуте захватили лидерство в матче с «Барысом». Николай Демидов сумел отличиться в меньшинстве! В дальнейшем игра особо не сумела раскрыться. На 54-й минуте тольяттинцы получили право на буллит — его реализовал Остап Сафин. В итоге «Лада» довела матч до сухой победы и сумела оторваться от казанцев (68 очков против 66). А у Владислава Подъяпольского уже четвёртый шат-аут в сезоне.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 19:00

Витязь2Сочи3

«Витязь» уже на 32-й секунде вышел вперёд благодаря голу Александра Яремчука. «Сочи» в конце первого периода сравнял счёт. Во втором периоде ещё по разу забили Артём Волков и Матвей Мичков. Гол Владислава Цицюры в третьем игровом отрезке не помешал «Сочи» одержать третью победу подряд. У «Визятя» третье поражение.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 19:00

Локомотив3Динамо Мн5

Минское «Динамо» к началу третьего периода выигрывало благодаря голам Роба Хэмилтона, Ника Меркли и Александра Волкова. На 54-й минуте "Локомотив дважды забил с разницей в 50 секунд и сравнял счёт. Однако на 58-й минуте Таннер Фриц отличился в меньшинстве, в конце Волков оформил дубль, а минчане довели дело до победы.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 19:30

СКА5ЦСКА1

Центральный матч дня прошёл в Санкт-Петербурге, где СКА принимал ЦСКА. На 12-й минуте Валентин Зыков вывел хозяев вперёд. Ровно через минуту Арсений Грицюк удвоил преимущество СКА. На 41-й минуте Виталий Абрамов сократил отставание. Но в конце матча Зыков и Грицюк оформили дубли, а точку поставил Александр Никишин. 5:1 — и пятая победа СКА в пяти матчах сезона с ЦСКА!

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 19:30

Северсталь4Сибирь0

«Сибирь» старается бороться за каждое очко, но встреча с «Северсталью» не задалась с самого начала. Тимур Муханов открыл счёт на 13-й минуте, Кирилл Пилипенко удвоил преимущество через 44 секунды. Во втором периоде череповчане забили ещё дважды и довели матч до крупной сухой победы. У «Сибири» уже четыре поражения в пяти встречах.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 26.01.2024, 19:30

Нефтехимик5Трактор6Б

В конце игрового дня состоялся один из самых неожиданно интересных матчей. Артём Блажиевский вывел «Трактор» вперёд на седьмой минуте. На девятой минуте Герман Точилкин сравнял счёт, Жан-Себастьен Ди забил второй гол ещё через 82 секунды. Во втором периоде команды дважды обменялись голами. На 43-й минуте Дмитрий Жукенов помог «Нефтехимику» повести со счётом 5:3. На 49-й минуте Чарльз Робинсон сократил отставание до минимума, а Антон Бурдасов за 46 секунд до конца третьего периода сравнял счёт! В продолжительной серии буллитов из 12 бросков победу «Трактору» принёс Максим Шабанов.

Владимир Лаевский

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