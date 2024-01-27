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09:27 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» назвал причины обидного поражения в КХЛ

Олег Болякин, исполняющий обязанности главного тренера «Барыса», прокомментировал выездное поражение от тольяттинской «Лады» (0:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz. «Барыс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

Лада
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Источник: ХК "Барыс"

«Обидное поражение. Иметь столько большинства и не забить… Не реализовывая моменты, сложно выиграть. В Санкт-Петербурге мы не смогли забить, сегодня — тоже. К сожалению, так сложилось, что имея хорошие моменты, играя “5 на 3” в третьем периоде, не реализовали их. Много сумбура, сумятицы в действиях ребят. Будем работать над этим компонентом. Нужно работать под воротами, без помех вратарю сложно забивать — он все видит и читает эти броски», — приводит его слова пресс-служба российского клуба.

«Лада», набрав 68 очков, занимает шестое место в таблице «Востока», а «Барыс» в этой конференции осел на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 44 очка.

Для казахстанского клуба это четвертое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3) и московского ЦСКА (2:5).

Следующую игру в КХЛ подопечные Олега Болякина проведут на своем льду с казанским «Ак Барсом» 28 января.

Лада
2:0
1:0, 0:0, 1:0
Барыс
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