Тренер «Барыса» назвал причины обидного поражения в КХЛ

«Обидное поражение. Иметь столько большинства и не забить… Не реализовывая моменты, сложно выиграть. В Санкт-Петербурге мы не смогли забить, сегодня — тоже. К сожалению, так сложилось, что имея хорошие моменты, играя “5 на 3” в третьем периоде, не реализовали их. Много сумбура, сумятицы в действиях ребят. Будем работать над этим компонентом. Нужно работать под воротами, без помех вратарю сложно забивать — он все видит и читает эти броски», — приводит его слова пресс-служба российского клуба.