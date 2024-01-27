Илья Ковальчук провел встречу с недовольными фанатами «Спартака»

«Накануне матча с “Динамо” провели встречу с Ильей Ковальчуком. На все интересующие нас вопросы были получены ответы, раскрыты детали событий. Все недопонимания остались позади», — говорится в сообщении.

Домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» состоится 27 января, начало — 17:00 мск.

Ранее фанатское объединение «красно-белых» «Ультра» выступило с заявлением, в котором говорилось, что в подписании 40-летнего Ковальчука не было никакой пользы. Болельщики отметили, что вместо игры за родной клуб хоккеист раньше выбирал крупные контракты, что «не делает его человеком чести и достоинства, которого можно ассоциировать с настоящим спартаковцем».

После этого Ковальчук сообщил, что проведет встречу с активными болельщиками «красно‑белых».