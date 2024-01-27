«Спартак» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» после серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 655 зрителей, это рекордный показатель для домашних матчей «Спартака» в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52), победный буллит на счету Егора Чезганова. У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59). Варюшкин забросил дебютную шайбу в составе «Спартака», он провел второй матч в КХЛ. «Спартак» в текущем сезоне впервые победил по буллитам, красно-белые уступили в предыдущих четырех сериях.

Команды провели шестой матч в текущем сезоне, «Спартак» одержал четвертую победу.

Защитник «Динамо» Менелл, получивший в июле 2023 года российское гражданство, отдал 31-ю голевую передачу в текущем сезоне и побил рекорд клуба в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Сергееву (30 передач в сезоне-2020/21).