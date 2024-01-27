Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо М
Б
43
Хоккей. НХЛ
28.01
Виннипег
Торонто
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.01
Каролина
Аризона
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.01
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.01
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
28.01
Айлендерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.01
Миннесота
Анахайм
Хоккей. НХЛ
28.01
Ванкувер
Коламбус
Хоккей. НХЛ
28.01
Калгари
Чикаго
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Спартак
Динамо М
Б
43
26.01
Нефтехимик
Трактор
Б
56
26.01
Северсталь
Сибирь
40
26.01
СКА
ЦСКА
51
26.01
Локомотив
Динамо Мн
35
26.01
Витязь
Сочи
23
26.01
Лада
Барыс
20
26.01
Автомобилист
Торпедо
Б
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:00 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в серии буллитов обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Спартак
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» после серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 655 зрителей, это рекордный показатель для домашних матчей «Спартака» в текущем сезоне.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (34-я минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52), победный буллит на счету Егора Чезганова. У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59). Варюшкин забросил дебютную шайбу в составе «Спартака», он провел второй матч в КХЛ. «Спартак» в текущем сезоне впервые победил по буллитам, красно-белые уступили в предыдущих четырех сериях.

Команды провели шестой матч в текущем сезоне, «Спартак» одержал четвертую победу.

Защитник «Динамо» Менелл, получивший в июле 2023 года российское гражданство, отдал 31-ю голевую передачу в текущем сезоне и побил рекорд клуба в КХЛ по числу передач в одном регулярном чемпионате среди защитников. Предыдущее достижение принадлежало Андрею Сергееву (30 передач в сезоне-2020/21).

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 74 очка в 57 играх. «Динамо» идет на втором месте на Западе с 77 очками после 56 встреч. В следующем матче «Спартак» 29 января примет нижегородское «Торпедо», «Динамо» в этот же день на своем льду сыграет с подмосковным «Витязем».

Читайте также
Спартак
4:3Б
0:0, 1:2, 2:1, 0:0
Динамо М
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь