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12:37 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Поражение «Амура» от «Металлурга» досрочно вывело омичей в плей-офф.

Амур
Металлург Мг
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Источник: Пресс-служба ХК "Авангард"

ТАСС, 28 января. Хабаровский «Амур» со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (3-я минута), Данила Юров (12) и Никита Гребенкин (57). У проигравших отличились Владислав Барулин (32) и Ефим Гуркин (58).

Поражение «Амура» гарантировало омскому «Авангарду» участие в плей-офф. Омская команда стала вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции, первым был «Металлург». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. «Амур» потерпел девятое поражение подряд, команда идет 10-й в Восточной конференции с 53 очками после 56 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, игра пройдет 29 января в Хабаровске.

«Авангард» располагается на второй позиции Востока. Клуб набрал 79 очков по итогам 55 игр. Следующую встречу «Авангард» проведет в воскресенье, команда примет челябинский «Трактор».

Амур
2:3
0:2, 1:0, 1:1
Металлург Мг
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