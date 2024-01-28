«Авангард» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 28 января. Хабаровский «Амур» со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис (3-я минута), Данила Юров (12) и Никита Гребенкин (57). У проигравших отличились Владислав Барулин (32) и Ефим Гуркин (58).

Поражение «Амура» гарантировало омскому «Авангарду» участие в плей-офф. Омская команда стала вторым участником Кубка Гагарина от Восточной конференции, первым был «Металлург». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак».

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 82 очка в 58 матчах. «Амур» потерпел девятое поражение подряд, команда идет 10-й в Восточной конференции с 53 очками после 56 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют между собой, игра пройдет 29 января в Хабаровске.