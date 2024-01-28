В «Ак Барсе» нашли объяснение пятому подряд поражению «Барыса» в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

— Я считаю, что у нас игра сложилась сегодня, ребята хорошо отработали. Хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, шайбу ловили на себя… Мы шли на результат. Поэтому я доволен ребятами, доволен результатом, — отметил Билялетдинов.

— Как вы настраивали своих игроков на «Барыс»?

— Почему только на «Барыс»? Мы на каждую команду настраиваем. В общем-то, проходных матчей нет, играть очень сложно: все готовятся друг против друга играть, играют с большой отдачей, и «Барыс» — не исключение. Каких-то особенностей нет. Стараемся играть в свою игру — не более того.

После этого поражения «Барыс» имеет 44 балла и занимает последнее место в Восточной конференции.

Для казахстанского клуба это пятое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3), московского ЦСКА (2:5) и тольятинской «Лады» (0:2).