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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ак Барсе» нашли объяснение пятому подряд поражению «Барыса» в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выездную победу над «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Астане и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

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Источник: ХК "Барыс"

— Я считаю, что у нас игра сложилась сегодня, ребята хорошо отработали. Хотя было очень сложно, особенно в последние минуты. Но ребята выстояли, играли самоотверженно, шайбу ловили на себя… Мы шли на результат. Поэтому я доволен ребятами, доволен результатом, — отметил Билялетдинов.

— Как вы настраивали своих игроков на «Барыс»?

— Почему только на «Барыс»? Мы на каждую команду настраиваем. В общем-то, проходных матчей нет, играть очень сложно: все готовятся друг против друга играть, играют с большой отдачей, и «Барыс» — не исключение. Каких-то особенностей нет. Стараемся играть в свою игру — не более того.

После этого поражения «Барыс» имеет 44 балла и занимает последнее место в Восточной конференции.

Для казахстанского клуба это пятое поражение подряд в «регулярке». Ранее последовали неудачи в матчах против санкт-петербургского СКА (0:7), екатеринбургского «Автомобилиста» (2:3), московского ЦСКА (2:5) и тольятинской «Лады» (0:2).

Следующую игру в КХЛ подопечные Олега Болякина проведут на своем льду с омским «Авангардом» 31 января.

Барыс
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Ак Барс
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