«Всё красиво очень, как в кино!» Владимир Путин восхитился новой «СКА-Ареной»

«Дворец, натуральный дворец! Всё предусмотрено, щедро и шикарно для зрителей, конечно. Думаю, зритель будет приходить сюда с удовольствием. Люди будут стремиться сюда прийти. Как на праздник сюда приходишь — здесь с самого верха всё видно, слышно. Всё красиво очень, как в кино!» — прокомментировал увиденное Владимир Путин.