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ОТ
34
28.01
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00:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Разнос «Сибири» за безволие, сумасшедший лакросс нового уровня в Омске. Итоги дня в КХЛ

«Трактор», «Адмирал» и «Сочи» устроили яркие камбэки, а вратарь «Лады» провёл гениальный матч.

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Источник: photo.khl.ru

28 января в регулярке КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 10:00

Амур2Металлург Мг3

«Амур» в Хабаровске принимал «Магнитку», и уже к середине первого периода «горел» 0:2. Затем «тигры» пришли в себя, провели неплохой второй отрезок, отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило. «Металлург» же снял все вопросы на 57-й минуте, когда Гребёнкин завершил красивую комбинацию. Правда, «Амур» почти сразу же вновь сократил отставание в счёте, но гости на опыте и мастерстве забрали победу, укрепив лидерство на Востоке КХЛ. Поражение же «Амура» обеспечило плей-офф для идущего вторым в конференции «Авангарда».

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 10:00

Адмирал5Салават Юлаев4ОТ

Яркий матч прошёл во Владивостоке, при этом в первом периоде зрители голов не увидели. Зато в начале второго отрезка «Адмирал» выстрелил дуплетом, но лишь для того, чтобы в конце двадцатиминутки пропустить дважды за 30 секунд. В третьем периоде «Салават» довёл камбэк до ума и даже начал отрываться в счёте, но в концовке основного времени «Адмирал» два раза подряд реализовал большинство, уравняв цифры. Развязка наступила в овертайме: уфимцы играли на победу, сняв вратаря, но очень быстро получили в пустые от Берлёва.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 14:00

Авангард4Трактор5

В первые 10 минут матча в Омске за «Трактор» было страшно: «Авангард» просто не замечал сопротивления, планомерно увеличивая преимущество в счёте. Но челябинцам понадобился минимальный шанс, чтобы вернуться — первое же удаление в составе хозяев. Его реализовал не забивавший 36 матчей Калинин, и после этого игра перевернулась. Вратари и защита «ястребов» провели одну из худших игр в сезоне, «Трактор» совершил героический камбэк с 0:3, а гол Буше, уравнявший счёт в начале третьего периода, ни на что не повлиял. Вскоре челябинцы забили пятый гол, да какой — Максим Шабанов исполнил один из самых качественных лакроссов за всю историю хоккея. И этот шедевр оказался победным.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 14:00

Барыс1Ак Барс3

В параллельном омскому матче в Астане «Барыс» принимал «Ак Барс». Казанцы, как и позавчера, быстро сделали счёт 2:0 в свою пользу, но в этот раз преимущество не упустили, хотя «Барыс» и отквитал одну шайбу до перерыва. Но затем гости образцово сыграли по результату, а недавний новичок казанцев Семён Кошелев оформил ассистентский хет-трик.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 17:00

Нефтехимик0Лада2

В Нижнекамске хозяева нанесли 50 бросков в створ «Лады», но так ни разу и не сумели пробить Владислава Подъяпольского. Гости же нашли две возможности забить, и оба раза это сделал Павел Куликов. Форвард тольяттинцев оформил удивительный дубль, дважды воспользовавшись чудовищными ошибками защитников «Нефтехимика».

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 17:00

Сочи3Куньлунь РС4ОТ

Внезапно оживший и одержавший три победы подряд ХК «Сочи» дома принимал соседа по дну Запада «Куньлунь». Бо́льшую часть матча гости контролировали ход игры, забив к 37-й минуте три безответных гола в ворота Никиты Богданова, но затем южане сочинили камбэк. Его главными творцами стали Марат Хуснутдинов, поучаствовавший во всех трёх голах (1+2), и Матвей Мичков — главные звёзды скромных «леопардов». Но в овертайме дополнительное очко всё-таки забрал «Куньлунь». Паркер Фу воспользовался тем, что два игрока «Сочи» заплели друг другу ноги, и выиграл матч для китайской команды.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 17:00

Северсталь2ЦСКА6

ЦСКА после очередной неудачи в матче со СКА сумел отвести душу в Череповце. «Северсталь» сражалась два периода, цеплялась за счёт, но в третьем отрезке хозяева совсем расклеились и пропустили три гола за две с половиной минуты. Красно-синие обошли череповчан в таблице по дополнительным показателям, вернувшись на шестое место в конференции.

КХЛ 2023-2024
Неделя 21, 28.01.2024, 17:10

Динамо Мн4Сибирь1

«Сибирь», которая вроде бы борется за плей-офф, провела очередной ужасный матч, на этот раз в Минске. 17 бросков в створ, один гол (да и то в расстановке «5 на 3») и беспросветная печаль в обороне — вот все «достижения» снеговиков. «Динамо» же воспользовалось своими шансами и одержало уверенную победу. А тренер «Сибири» после матча буквально разнёс свою команду за безволие и бесхарактерность.

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