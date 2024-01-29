«Непростые времена, надо это пережить». Квартальнов — о кризисе с травмами в «Динамо» Мн

"Хорошая игра. Прошла непростая пятиматчевая серия, сложная логистика была. Потеряли несколько бойцов, поэтому немножко волновались за эту игру. Ребята молодцы. Сыграли достойно, думаю, мы контролировали игру. Третий период нам в плюс.

Что с Горбуновым? Выезд точно без него. Скажу так — травма средней тяжести.

Почему не играл Фриц? Не смог, травма. Как-то посыпались. Молодёжь будет играть. Кто-то выбывает — это часть профессионального спорта. Молодые ребята получат шанс, будут выходить и защищать нашу «Д». Непростые времена, но это надо пережить", — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.