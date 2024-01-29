Гашек отказался возвращать деньги, которые заработал в «Спартаке»

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек сообщил, что не собирается возвращать деньги, которые заработал в московском «Спартаке».

Гашек защищал ворота «красно-белых» в сезоне-2010/11.

«Я их получил за свою работу, клуб мне ничего не должен, и я им ничего не должен, — заявил Гашек CNN Prima News в ответ на вопрос, не собирается ли он возвращать деньги, заработанные во время выступления за “Спартак”. — Я лично ничего не требую от него (клуба — прим.) за то, что изменилась ситуация в России. Насколько я помню, ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня о какой-либо опасности или неправомерности игры в России».

«Я не столько осуждаю наших спортсменов за работу там, сколько осуждаю за это в первую очередь наших законодателей, которые установили правила, позволяющие нашим гражданам работать в России. Наши граждане, в данном случае спортсмены, дают рабочую силу и создают ценности, которые Россия использует против нас и наших союзников», — добавил Гашек.

В феврале 2022 года Гашек призывал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Летом того же года Гашек предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России. В 2023 году Гашек раскритиковал Матч звезд НХЛ, назвав его «рекламой российской агрессии» и заявил, что лига «опустилась на самое дно». Позднее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что последние заявления Гашека по поводу политики лиги в отношении российских игроков вряд ли отражают позицию чешского народа и властей страны.