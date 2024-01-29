«Амур» одержал победу над «Металлургом» в сумасшедшем матче с 13 голами

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самыми результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу. Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.