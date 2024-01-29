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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» одержал победу над «Металлургом» в сумасшедшем матче с 13 голами

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом».

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Источник: Чемпионат.com

Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самыми результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу. Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений. «Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.

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