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14:58 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

В понедельник уфимский клуб на выезде обыграл «Адмирал» из Владивостока.

Адмирал
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

ТАСС, 29 января. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 2 816 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Данил Алалыкин (32-я минута) и Ярослав Цулыгин (55). У проигравших отличился Джованни Фьоре (7).

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ. Он стал третьей командой от Восточной конференции, которая обеспечила себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина после магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак».

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Адмирал
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Салават Юлаев
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