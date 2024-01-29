«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 29 января. Уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 2 816 зрителей.

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ. Он стал третьей командой от Восточной конференции, которая обеспечила себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина после магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский «Локомотив», петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», московские «Динамо» и «Спартак».