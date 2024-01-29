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18:41 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Барыса» покинул клуб ради карьеры в Северной Америке

«Барыс» официально объявил о расторжении контракта с Всеволодом Логвиным, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: ХК "Барыс"

В текущем сезоне дебютировал в составе основной команды в КХЛ, за 24 матча в регулярном чемпионате нападающий забросил две шайбы. Также в восьми играх за «Снежные Барсы» Логвин заработал 8 (5+3) очков.

«Логвин является одним из ведущих игроков в стране по своему возрасту. Поэтому мы, конечно, хотели бы сохранить его в нашем клубе. Но на сегодняшний день Всеволод решил попробовать свои силы на другом уровне в Северной Америке. После конструктивной беседы было решено расторгнуть контракт, но мы всегда будем рады видеть его в “Барысе”. Остается только пожелать парню удачи! Конечно, мы будем следить за его дальнейшей карьерой», — заявил генеральный менеджер и исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин.

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