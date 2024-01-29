Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. КХЛ
29.01
Сочи
Куньлунь РС
24
Хоккей. КХЛ
29.01
Динамо М
Витязь
12
Хоккей. КХЛ
29.01
Спартак
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ
29.01
СКА
Локомотив
30
Хоккей. КХЛ
29.01
Адмирал
Салават Юлаев
12
Хоккей. КХЛ
29.01
Амур
Металлург Мг
76
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
29.01
Сочи
Куньлунь РС
24
29.01
Динамо М
Витязь
12
29.01
Спартак
Торпедо
32
29.01
СКА
Локомотив
30
29.01
Адмирал
Салават Юлаев
12
29.01
Амур
Металлург Мг
76
28.01
Динамо Мн
Сибирь
41
28.01
Нефтехимик
Лада
02
Хоккей. КХЛ. Все результаты
29 января, источник: Спорт-Экспресс

Русский вратарь избил канадца! Бердин не дал себя в обиду

Нападающий «Куньлуня» врезался во вратаря «Сочи».

Сочи
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон начинался для «Сочи» очень оптимистично — команда Дмитрия Кокорева успешно стартовала и закрепилась в восьмерке Западной конференции. Но надолго сочинцев не хватило — за месяц до окончания регулярки у южан остались лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Такая же ситуация и у «Куньлуня», так что сегодняшний матч команд вряд ли мог привлечь нейтрального зрителя. Все-таки параллельно СКА играет с «Локомотивом», а в Москве встречаются «Спартак» и «Торпедо». Но получилось так, что главный хайлайт игрового дня подарил именно сочинский матч.

Гости быстро забили два гола, но не прекратили атаковать. В итоге в одной из атак форвард «Куньлуня» Девин Броссо на полной скорости влетел во вратаря Михаила Бердина. Сочинцы перехватили шайбу, помчались вперед, но в это время у их ворот начался настоящий экшен. Бердин скинул блин и ловушку и попросту начал избивать канадца, которому только и оставалось, что прикрыть голову!

В итоге Бердин получил аж 17 минут штрафа: две — как зачинщик драки, пять — за саму драку и десять — в качестве дисциплинарного наказания. Броссо ограничился семью минутами — за блокировку вратаря и за драку. Команды остались в равных составах, правда, «Сочи» это не помогло — выплеснувший ярость Бердин вскоре пропустил снова.

Сочи
2:4
0:3, 1:1, 1:0
Куньлунь РС
 «Слово пацана. Кровь на асфальте»: что известно о втором сезоне
Шэрон Стоун рассказала, что в 90-х студия высмеяла ее идею снять фильм о Барби
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь