Русский вратарь избил канадца! Бердин не дал себя в обиду
Нападающий «Куньлуня» врезался во вратаря «Сочи».
Сочи
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Нападающий «Куньлуня» врезался во вратаря «Сочи».
Сезон начинался для «Сочи» очень оптимистично — команда Дмитрия Кокорева успешно стартовала и закрепилась в восьмерке Западной конференции. Но надолго сочинцев не хватило — за месяц до окончания регулярки у южан остались лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф.
Такая же ситуация и у «Куньлуня», так что сегодняшний матч команд вряд ли мог привлечь нейтрального зрителя. Все-таки параллельно СКА играет с «Локомотивом», а в Москве встречаются «Спартак» и «Торпедо». Но получилось так, что главный хайлайт игрового дня подарил именно сочинский матч.
Гости быстро забили два гола, но не прекратили атаковать. В итоге в одной из атак форвард «Куньлуня» Девин Броссо на полной скорости влетел во вратаря Михаила Бердина. Сочинцы перехватили шайбу, помчались вперед, но в это время у их ворот начался настоящий экшен. Бердин скинул блин и ловушку и попросту начал избивать канадца, которому только и оставалось, что прикрыть голову!
В итоге Бердин получил аж 17 минут штрафа: две — как зачинщик драки, пять — за саму драку и десять — в качестве дисциплинарного наказания. Броссо ограничился семью минутами — за блокировку вратаря и за драку. Команды остались в равных составах, правда, «Сочи» это не помогло — выплеснувший ярость Бердин вскоре пропустил снова.