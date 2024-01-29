Русский вратарь избил канадца! Бердин не дал себя в обиду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456279593&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон начинался для «Сочи» очень оптимистично — команда Дмитрия Кокорева успешно стартовала и закрепилась в восьмерке Западной конференции. Но надолго сочинцев не хватило — за месяц до окончания регулярки у южан остались лишь теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Такая же ситуация и у «Куньлуня», так что сегодняшний матч команд вряд ли мог привлечь нейтрального зрителя. Все-таки параллельно СКА играет с «Локомотивом», а в Москве встречаются «Спартак» и «Торпедо». Но получилось так, что главный хайлайт игрового дня подарил именно сочинский матч.

Гости быстро забили два гола, но не прекратили атаковать. В итоге в одной из атак форвард «Куньлуня» Девин Броссо на полной скорости влетел во вратаря Михаила Бердина. Сочинцы перехватили шайбу, помчались вперед, но в это время у их ворот начался настоящий экшен. Бердин скинул блин и ловушку и попросту начал избивать канадца, которому только и оставалось, что прикрыть голову!