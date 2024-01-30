Сумасшедшее поражение «Магнитки», русский вратарь уложил канадца в драке. Итоги дня в КХЛ

Источник: https://vk.com/ska

29 января в регулярке КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим их итоги.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 12:00 Амур 7 Металлург Мг 6

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Металлургом». Сверхрезультативный матч закончился победой хабаровчан со счётом 7:6.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Амура» Кирилл Капустин. Три результативные передачи отдал Ян Дрозг, ещё три очка в составе хозяев набрал Дмитрий Шевченко. За «Металлург» самым результативным игроком стал нападающий Денис Зернов, забивший гол и отдавший результативную передачу.

Отметим, что в матче поучаствовали все четыре вратаря. Основные голкиперы были заменены уже на 27-й минуте матча.

«Амур» взял реванш за поражение во вчерашнем матче и прервал девятиматчевую серию поражений.

«Металлург» завершил дальневосточный выезд и в следующем матче сыграет на домашней площадке с «Авангардом» 2 февраля.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 12:30 Адмирал 1 Салават Юлаев 2

Этот матч во Владивостоке закончился упорной победой уфимцев со счётом 2:1. Счёт во встрече на седьмой минуте открыл нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре. «Салават Юлаев» сравнял счёт в середине второго периода, когда Данил Алалыкин реализовал большинство с передач Сергея Шмелёва и Даниила Огирчука.

Уфимцы обрушили град бросков на ворота голкипера «Адмирала» Сергея Иванова и смогли забить второй гол за пять с небольшим минут до конца третьего периода — впервые в КХЛ отличился Ярослав Цулыгин.

«Салават Юлаев» смог взять реванш за поражение во вчерашнем матче и завершил дальневосточный выезд, официально гарантировав себе выход в плей-офф.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 19:30 Спартак 3 Торпедо 2

«Спартак» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2, которая стала для них третьей кряду. Отметим возвращение в состав травмированных лидеров москвичей.

В составе красно-белых отличились Николай Голдобин, Герман Рубцов и Шейн Принс. У нижегородцев забрасывали Мэдисон Боуи и Богдан Конюшков.

Таким образом, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) — на пятой строчке.

В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» (31 января), а «Торпедо» продолжит выездную серию игрой в Москве с ЦСКА (31 января).

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 19:30 СКА 3 Локомотив 0

СКА принимал ярославский «Локомотив», в игре, приуроченной к 80-й годовщине блокады Ленинграда. Матч завершился победой армейцев со счётом 3:0. Это последняя встреча армейцев на старой арене перед переездом в новый ледовый дворец.

Счёт в матче был открыт лишь на старте второй двадцатиминутки — отличиться удалось нападающему СКА Валентину Зыкову. Уже к концу этого игрового отрезка защитник и капитан санкт-петербургского клуба Александр Никишин упрочил преимущество в счёте, удачно сыграв на добивании. Точку в этой игре поставил гол всё того же Никишина в пустые ворота на последней минуте матча.

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 28 бросков по воротам и провёл четвёртую игру «на ноль» в нынешнем сезоне.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 19:30 Динамо М 1 Витязь 2

Московское «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, которая прервала их трёхматчевую серию поражений.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода 26-летним российским нападающим «Динамо» Павлом Кудрявцевым. Однако в заключительной двадцатиминутке гости не только сравняли счёт усилиями Николая Тимашова, но и спустя минуту вышли вперёд благодаря голу Александра Дарьина.

«Динамо» с 77 очками в 57 матчах сохраняет за собой второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (43) замыкает таблицу на 11-й позиции.

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КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 29.01.2024, 19:30 Сочи 2 Куньлунь РС 4

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, которая стала для них второй кряду.

В составе гостей дублем отметился 31-летний канадский нападающий Люк Локхарт, имеющий гражданство Китая, также по шайбе на свой счёт записали Цзян Фу и Девин Броссо. У «Сочи» отличились Михал Криштоф и Даниил Сероух.

«Куньлунь», набрав 44 очка в 58 матчах, обошёл «Сочи» (43), заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Примечательно, что одним из наиболее ярких эпизодов встречи стала драка российского вратаря «Сочи» Михаила Бердина с автором одной из заброшенных шайб в составе «Куньлуня» Девином Броссо.