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20:12 (мск), источник: Sport24

«Салават Юлаев» — о блокировке счетов клуба: «Это временная мера. 1 февраля погасим задолженность»

В пресс-службе «Салавата Юлаева» подтвердили информацию о блокировке счетов клуба, отметив, что задолженность будет погашена 1 февраля.

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«Салават Юлаев» — о блокировке счетов клуба: «Это временная мера. 1 февраля погасим задолженность» | Источник: Sport24

Сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что счета «Салавата Юлаева» были арестованы из-за долгов. 29 января Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по всем счетам клуба из Уфы. Основанием стало исполнение решения о взыскании налога, сбора, пеней или штрафа.

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай. На текущей деятельности хоккейного клуба “Салават Юлаев” это никак не сказывается», — сообщили в клубе корреспонденту Sport24 Дарье Тубольцевой.

Накануне «Салават Юлаев» досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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