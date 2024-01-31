Двойная катастрофа «Сибири» и победный шедевр от защитника «Нефтехимика». Итоги дня в КХЛ

Результаты матчей КХЛ 30 января, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 31 января | Источник: ВИКТОРИЯ ТРУФАНОВА, PHOTO.KHL.RU

30 января регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 30.01.2024, 15:30 Сибирь 0 Ак Барс 4

На пятой минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов с передачи Алексея Марченко. Через несколько минут Семён Кошелев удвоил преимущество гостей, после чего в воротах «Сибири» появился голкипер Антон Худобин.

Казанцы забросили третью шайбу под занавес второго периода — в большинстве отличился Александр Радулов. На старте третьего игрового отрезка ещё одну шайбу забросил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. Вратарь казанцев Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456279614&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ 2023-2024 Регулярный чемпионат, 30.01.2024, 19:00 Нефтехимик 4 Лада 3 ОТ

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и отставала от зоны плей-офф на четыре очка, но после завершения вечерней встречи положение новосибирской команды в разы усложнилось, так как её главный конкурент «Нефтехимик» в овертайме добыл эффектную победу над «Ладой».

На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Нефтехимика» Булат Шафигуллин. «Лада» смогла ответить двумя заброшенными шайбами в первом периоде — отличились Андрей Алтыбармакян и Донат Стальнов. Нижнекамцы сравняли счёт во втором периоде, когда двойной малый штраф реализовал Андрей Белозёров.

Опытнейший капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв вывел хозяев вперёд в середине третьего периода. «Лада» сумела сравнять счёт за пять минут до конца третьего периода. Победу «Нефтехимику» в овертайме принёс великолепный проход Никиты Хлыстова.